Чтобы знали, чтобы помнили

На учебных площадках Петербурга состоялась презентация сборника «Чтобы знали. Продолжение». Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и посвящён воинам СВО. Авторами сборника выступили действующие бойцы, волонтёры, медработники. Некоторые тексты были написаны непосредственно в зоне боевых действий, по горячим следам. В книгу вошли стихотворения и очерки десяти авторов. «Ленинградская панорама» поговорила с одним из них, Евгением Халамовым из Киришского района.

Стихотворения Евгения Хала мова содержат точные даты создания и указание места — Сватовское направление, Купянское направление, Лесная поляна (ЛНР)… Датирование произведений отнюдь не случайно, ведь автор — профессиональный историк, поисковик с 25-летним стажем. До под писания контракта в 2023 году работал начальником отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества в ГБУ ЛО Центр «Молодёжный», был депутатом Киришского муниципального района, депутатом и главой Глажевского сельского поселения. 

Евгений Халамов рассказал «Ленинградской панораме», что начал писать стихи ещё в студенчестве. Во время службы своё увлечение не оставил — к этому располагали обстоятельства. 

— Я был командиром взвода обеспечения мотострелкового батальона. Работали в основном по ночам. Часто писал в машине. Там дорог нет, всё «убито», поэтому из точки А в точку Б на КамАЗе можно ехать часов шесть. Приходилось мотаться регулярно — на склады, за лесом, много за чем. Потом это всё уже доставляли на передовую. И вот пока едешь — куча мыслей в голове. Вдруг сами по себе начинают складываться строки. 

Но одно из главных стихотворений — «Третий батальон» — Евгений Халамов написал уже дома, когда приехал в отпуск после тяжёлого ранения. Стихи посвящены погибшим товарищам. 

Сейчас Евгений Халамов восстанавливает здоровье и уже продолжает работу в Центре патриотического воспитания в Гатчине. 

Сборник «Чтобы знали. Продолжение» адресован как раз молодой аудитории — школь никам старших классов и студентам. Для популяризации проекта Десантное братство Ленинградской области подготовило видео, в котором стихи из сборника читают ветераны СВО и деятели культуры: народный артист Николай Буров, заслуженный артист Александр Половцев, певица и телеведущая Светлана Рерих.

 Мультимедийные технологии использовались и во время презентации книги в ЛГУ имени А. С. Пушкина и в университете противопожарной службы МЧС России. Свои записи из зоны СВО предоставил Егор Кошкин, а один из авторов сборника, Сергей Шарашов, прислал видео с чтением стихотворения прямо с фронта. В ближайшее время книга «Чтобы знали. Продолжение» поступит в библиотеки учебных заведений и военно-патриотические клубы Ленобласти. Также текст доступен на сайте журнала «Невский альманах».

АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА

 ФОТО: ЛГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА