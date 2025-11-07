«Юные хранители истории» из детсада № 11

В этом году сотрудники детского сада № 11, при участии родителей ребят и поисковиков, собрали материалы и сделали первую экспозицию Музея славы, посвященную Великой Отечественной войне. Свой музейный проект детский сад представил на IX конкурс музеев школ, учреждений среднего и высшего профессионального образования и детских садов. В результате 11-й детсад г. Гатчины стал лауреатом заочного отборочного этапа конкурса и был приглашен к участию в финале в очном формате.

Заключительный этап проходил в Серпухове 22–24 октября. Заведующая детским садом № 11 Диана Суслова, ее заместитель по учебно-воспитательной работе Анна Кошелева и музыкальный руководитель Виктория Дорофеева выступили с презентацией на тему «Реализация социально-значимых проектов с использованием ресурсов музея образовательной организации» и стали дипломантами I степени. Свой проект они назвали: «Моя Родина: юные хранители истории».