Ленинградские школьники приняли участие в цифровом субботнике

«Всего несколько простых правил цифрового поведения помогают эффективнее управлять своими данными и повысить скорость работы гаджетов. Научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами школьники могут благодаря урокам «Цифрового ликбеза»», - отметил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Руслан Базиев.

О цифровых привычках ребятам подробно рассказал руководитель группы систем управления услугами, процессами и активами ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев.

ТОП-5 полезных цифровых привычек:

- настраивать уведомления для чатов

- отключать автозагрузку медиа

- чистить кэш и чаты от старых сообщений

- использовать автоудаление дублей через облако

- устраивать цифровой детокс: 1–2 часа в день без телефона

Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.