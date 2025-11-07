Ленинградские школьники приняли участие в цифровом субботнике
Как навести порядок в мобильных устройствах, учащиеся Ленинградской области узнали на открытом региональном уроке всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Подключиться к нему могли все образовательные организации региона.
«Всего несколько простых правил цифрового поведения помогают эффективнее управлять своими данными и повысить скорость работы гаджетов. Научиться безопасно и осознанно пользоваться цифровыми сервисами школьники могут благодаря урокам «Цифрового ликбеза»», - отметил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Руслан Базиев.
О цифровых привычках ребятам подробно рассказал руководитель группы систем управления услугами, процессами и активами ИТ-компании «ОБИТ» Станислав Гуляев.
ТОП-5 полезных цифровых привычек:
- настраивать уведомления для чатов
- отключать автозагрузку медиа
- чистить кэш и чаты от старых сообщений
- использовать автоудаление дублей через облако
- устраивать цифровой детокс: 1–2 часа в день без телефона
Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.
Запись урока доступна по ссылке - https://vkvideo.ru/video-183130672_456239338