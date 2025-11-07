Найти своё место в мирной жизни

— Всем ветеранам оказывает адресную поддержку Кадровый центр региона. Так, за каждым закрепляется персональный куратор — карьерный консультант, который не только помогает оформить все необходимые документы, но и составляет персональный план работы, в котором учитываются компетенции, интересы и мотивации человека. После этого происходит подбор подходящих и перспективных профессиональных направлений и вакансий, а также возможностей для переподготовки, если участник СВО решит получить новую рабочую профессию или повысить компетенции, чтобы трудоустроиться на выбранную вакансию.

Ветераны в Ленобласти имеют возможность бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Здесь действует упрощённый порядок. Вернувшемуся с фронта не нужно подтверждать статус безработного, достаточно обратиться в Кадровый центр, где ему проведут профориентацию, подберут подходящую программу и помогут с оформлением документов. Все образовательные программы бесплатные, выбор очень широкий — около 360, есть разные форматы — как очное посещение, так и удалённое обучение.

— Существуют ли ярмарки вакансий или встречи работодателей с вернувшимися с фронта участниками СВО?

— Для трудоустройства участников СВО в каждом районе Ленинградской области проводятся встречи с работодателями. В них также принимают участие специалисты фонда «Защитники Отечества», «Фонда поддержки предпринимательства ЛО», представители районных администраций, районных филиалов центров социальной защиты на селения, члены общественной палаты ЛО. Это позволяет максимально быстро и эффективно на месте обсуждать и решать возникающие у участников СВО вопросы или трудные жизненные ситуации.

Всего уже было проведено 16 таких встреч. Участие в них приняли 367 бойцов СВО и членов их семей, а также 216 работодателей.

— Какова мотивация для работодателей в 47 регионе?

— Для работодателей, которые нанимают на работу участников СВО, в регионе приняты финансовые меры поддержки. Так, работодатель может получить субсидию в размере 1 млн рублей на пополнение оборотных средств, связанных с основной деятельностью, или на материальную помощь участникам СВО, получившим инвалидность в ходе боевых действий. На создание рабочего места (адаптации, модернизации) для работников, получивших инвалидность в ходе СВО, работодатель может получить до 500 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма станет больше. Так, работодатель, создавший высокотехнологичное рабочее место для участника СВО с инвалидностью, сможет получить уже не 500 тысяч, а 1 млн рублей. Это особенно важно для тех бойцов, которые вернулись на прежние рабочие места, но в силу особенностей здоровья нуждаются в специальных условиях.

— Как участникам СВО узнать о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать при трудоустройстве?

— При поддержке комитета по печати Ленинградской области Кадровый центр разработал информационные буклеты о предоставляемых мерах поддержки и составил перечень топ-направлений обучения, переобучения, повышения квалификации. Были созданы ин формационные видеоролики о мерах государственной поддержки для участников СВО. За писаны истории героев, вернувшихся с инвалидностью, освоивших новую профессию и трудоустроенных на предприятия Ленинградской области.

Единый информационно-рас чётный центр разместил сведения о мерах поддержки при трудоустройстве и обучении на квитанциях жилищно-коммунальных услуг. В районах области скоро появятся билборды с нашей социальной рекламой, её также можно увидеть в транс порте, на экранах в МФЦ. С момента старта массированной информационной кампании количество обращений участников СВО в Кадровый центр Ленобласти увеличилось на 36 %.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛО

На фото: Юлия Косарева, председатель комитета по труду и занятости ЛО