На Рощинской меняют трубы

Перекладка канализационных сетей началась в самом конце улицы – между домами № 28 и № 30: ремонтники протянули первые 120 метров трубы и продолжили работы на участке вдоль домов № 20 и № 22. Далее замена сетей продлится в сторону проспекта, и завершится перекладка в районе дома № 18-б.

Замена труб вызвана насущной необходимостью. Как сообщили в «Водоканале», в сентябре при проведении плановых работ по обслуживанию канализационных сетей на улице Рощинской было выявлено образование продольных трещин в своде трубопроводов на отдельных участках коллектора диаметром 300 мм и протяженностью 420 метров. Через неплотность трещин в коллектор намывался грунт и песок.

В связи с тем, что восстановить работоспособность коллектора с помощью гидродинамической промывки оказалось невозможно, так как трубопровод начал разрушаться, было принято техническое решение заменить керамическую трубу на трубы ПНД (из полиэтилена низкого давления) методом разрушения. Для этого в разработанные котлованы опускают трубный разрушитель и затягивают пластиковую трубу, не меняя местоположения и высотных отметок существующей канализационной сети. Эти работы проводятся силами «Водоканала».

Ситуация осложняется тем, что одновременно с ремонтными работами необходимо обеспечить водоотведение от многоквартирных домов. Для этого предприятие установило заглушки в существующих канализационных колодцах на выпусках от домов и посты перекачки стоков с помощью электрических погружных насосов. Для контроля перекачек организовано круглосуточное дежурство персонала предприятия.

«К сожалению, проводимые работы доставляют жителям определенные неудобства, но незамедлительный ремонт обеспечит дальнейшую бесперебойную и безопасную эксплуатацию канализационной сети многоквартирных домов на Рощинской улице и домов "Русиновского городка"», – подчеркнули в «Водоканале».

Екатерина Дзюба