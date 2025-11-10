Активисты «Единой России» презентовали проекты и инициативы

На встрече выступили и.о. руководителя регионального отделения МГЕР Ленинградской области Владислав Ткаченко и проректор университета по молодежной политике, воспитательной работе и общим вопросам Илья Голубев.

Во время презентации спикеры не просто рассказали студентам о целях и миссии «Единой России», но и показали захватывающие предстоящие проекты и инициативы, открыли новые горизонты для взаимодействия с молодежью. Разговор был оживленным, интересным и полным надежд на будущее!

Также региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Ленинградской области подписало соглашение о сотрудничестве с Лодейнопольским техникумом промышленных технологий.

Документ закрепляет партнёрство в сфере молодёжных инициатив, профориентации, волонтёрства и патриотического воспитания. Совместная работа откроет студентам новые возможности для участия в социальных и образовательных проектах, а также в деятельности Молодой Гвардии.

«Мы выстраиваем системное взаимодействие с учебными заведениями региона, чтобы поддерживать инициативную молодёжь и создавать условия для её развития. Важно, чтобы каждый студент понимал — у него есть возможность влиять на будущее своей страны», — отметил Владислав Ткаченко.