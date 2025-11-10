Где завтра отключат воду в Гатчине?

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.5, корп.1, 11.11.2025 г. с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Рощинская д.3А, 3Б, 3 кор.1 и кор.2, 5 кор.1 и кор.2.