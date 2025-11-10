В Ленинградской области поддерживают следж-хоккей!
Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области продолжает активную поддержку ветеранов специальной военной операции, интегрируя их в спортивную жизнь региона. В рамках этой деятельности следж-хоккеисту Сергею Гришилину был передан полный комплект необходимой формы и оборудования.
Рубрики: Спорт
Экипировку Сергею Гришилину, который теперь полностью готов к новым победам, вручили руководитель филиала Фонда Ольга Историк и главный тренер сборной по следж-хоккею Ленинградской области Дмитрий Зиновьев. Совсем скоро сборная Ленинградской области отправится в Самару для участия в соревнованиях.
«Поддержка ветеранов в их стремлении к активному образу жизни через спорт — один из приоритетов нашей работы, — отметила Ольга Историк, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области. — Следж-хоккей не только способствует физической реабилитации, но и помогает восстановить командный дух, уверенность в себе. Мы гордимся Сергеем и всей нашей сборной, желаем им ярких побед в Самаре!».
