В Ленинградской области поддерживают следж-хоккей!

Экипировку Сергею Гришилину, который теперь полностью готов к новым победам, вручили руководитель филиала Фонда Ольга Историк и главный тренер сборной по следж-хоккею Ленинградской области Дмитрий Зиновьев. Совсем скоро сборная Ленинградской области отправится в Самару для участия в соревнованиях.

«Поддержка ветеранов в их стремлении к активному образу жизни через спорт — один из приоритетов нашей работы, — отметила Ольга Историк, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области. — Следж-хоккей не только способствует физической реабилитации, но и помогает восстановить командный дух, уверенность в себе. Мы гордимся Сергеем и всей нашей сборной, желаем им ярких побед в Самаре!».