Проекты Президентской библиотеки о выдающемся конструкторе Михаиле Калашникове

В рамках проекта представлен короткометражный документальный фильм «Ленинградские адреса М. Т. Калашникова», подготовленный Президентской библиотекой совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации. Картина рассказывает об адресах на карте нашего города, связанных с именем конструктора. Среди них – Ленинградский государственный завод № 174 имени К. Е. Ворошилова, где испытывали и запускали в производство изобретения Калашникова, Ржевский полигон, где он дорабатывал свой знаменитый АК-47. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи сегодня хранится крупнейшая в мире коллекция оружия Калашникова, собранная им самим и переданная в дар, в частности первые конкурсные образцы, на которых конструктор оттачивал мастерство.

На портале Президентской библиотеки также можно совершить виртуальный тур по выставке, посвящённой Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Экспозиция, созданная Президентской библиотекой, Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи и Межрегиональным общественным фондом имени М. Т. Калашникова, отражает основные этапы на пути великого мастера, рассказывает о его профессиональных достижениях.

В рамках виртуального тура можно увидеть личные вещи всемирно известного конструктора, его многочисленные награды, в том числе орден Святого апостола Андрея Первозванного, официальные фотографии и малоизвестные снимки из семейного архива, уникальные документы: трудовую книжку, удостоверение шофёра-любителя, членский билет Охотничье-рыболовного союза и многое другое. Часть экспозиции посвящена, конечно же, знаменитому автомату Калашникова: представлены модели оружия, в том числе образец АК-47 1950 года, журналы полигонных испытаний, патент на изобретение.

Информация о жизни и деятельности Михаила Калашникова на портале Президентской библиотеки также представлена в разделе «День в истории».