Самая близкая к людям власть

Ленинградская область ста ла одним из восьми субъектов РФ, отобранных в качестве площадки для проведения Всероссийского муниципального форума. Участие в дискуссии приняли главы муниципальных образований со всей страны, члены правительства региона и эксперты федерального уровня. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв отметил, что Ленобласть не случайно в эти дни стала хозяйкой форума.

— Ленинградская область динамично развивается. Объекты социальной инфраструктуры, которые главы смогут осмотреть в рамках форума, покажут те практики, те возможности, которые есть у региона. Я хотел бы привести одну цифру: за последние 10 лет область значительно выросла по численности населения. Здесь имеет особое значение то, что в регионе созданы социальные стандарты, где не важно, в каком муниципалитете мы находимся, важно то качество услуг, которое предоставляется населению в рамках социальной политики.

Губернатор Александр Дрозденко на помнил собравшимся, что Ленинградская область одной из первых в стране приняла единый Социальный кодекс — региональный закон, который регулирует по рядок предоставления социальной поддержки семьям с детьми, обучающимся, инвалидам, пенсионерам, сельским жителям, имеющим определённые специальности.

— Наши жители даже назвали Социальный кодекс «Законом Робин Гуда», потому что он гарантирует выплаты, но при этом направлен на поддержку тех, кто действительно в ней нуждается, — пояснил суть подхода Александр Дрозденко.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ — В ПРИОРИТЕТЕ

Один из ключевых терминов форума — народосбережение. Это понятие подразумевает и заботу о пожилых, и поддержку семей с детьми.

Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва в своём докладе осветила демографическую ситуацию в регионе и представила существующие меры поддержки в рамках национального проекта «Семья».

— С текущего го да в регионе начал действовать комплекс новых мер поддержки для будущих матерей, а также для студенческих, молодых и многодетных семей. Одним из таких решений стала единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Она предусмотрена для семей, в которых с 1 января родился третий или последующий ребёнок, а возраст обоих родителей — до 35 лет включительно, вне зависимости от уровня доходов семьи, — пояснила председатель комитета Анастасия Толмачёва.

ЛЮДИ ДЕЛА

Форум стал отличной возможностью для обмена опытом между представителями муниципальной власти. Руководители районов, городов и поселений представили лучшие практики и проекты, рассказали, как вы страивают коммуникацию с населением, борются с оттоком молодёжи в большие города.

Говоря о роли муниципалитетов, Александр Дрозденко отметил, что их часто недооценивают, а между тем работа муниципальных властей формирует у людей определённое восприятие власти. Деятельность чиновника в не большом населённом пункте — неотъемлемая часть большой национальной политики.

— Зачастую очень многие хорошие начинания на федеральном, региональном уровне можно перечеркнуть бездеятельностью на уровне муниципалитета. И наоборот, можно определённые ошибки и просчёты региональной власти вытянуть за счёт харизматичного, уверенного в себе главы сельского или городского поселения и за счёт той команды, которая с ним работает, — заключил Александр Дрозденко.

Делегаты посетили объекты благоустройства и образования во Всеволожском, Выборгском и Ломоносовском районах, а также в Гатчинском муниципальном округе. Гостей познакомили с мемориалом памяти мирных жителей СССР — жертв нацистского геноцида, расположенным близ деревни Зайцево, монументом «Выборг — город воинской славы», Мультицентром социальной и трудовой интеграции, центром реабилитации детей. Кроме того, участникам форума рассказали о других важных социальных проектах на карте Ленобласти.

Александра СИДОРОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО