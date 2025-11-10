«Бережливые технологии»: опыт Ленобласти — всей России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил положительный опыт региона на федеральном форуме «Производительность 360».

«Мы повышаем эффективность системы образования через оптимизацию процессов. В отдалённых районах мы применяем особый подход: оптимизируем сеть учреждений, но не закрываем школы и детские сады. Сотрудникам обеспечиваем занятость за счёт расширения обязанностей и переобучения.

Передаем непрофильные функции профессионалам. Яркий результат работы с аутсорсингом — 100% школ региона уже получают услуги питания по аутсорсингу, а в системе среднего профессионального образования этот показатель достиг 91%.

Внедряем smart-решения, которые экономят время и нервы граждан. Здесь уже пример из системы здравоохранения: роботизированные звонки напоминают пациентам о визите к врачу.

Производительность — это значит работать не больше, а лучше. Это значит работать для человека и для большинства населения», — отметил Александр Дрозденко.