На выставке представлены работы 8 участниц — представителей структурных подразделений органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области.

«Может быть стоит и по районам сделать выставку, потому что для меня, во-первых, творчество — это классно, и то, что такие прекрасные работы — это здорово, но ещё то, что вы по-другому раскрываете понятие «чиновник».

И в этом, наверное, даже эффект не менее значимый, чем та теплота и та энергия, которая исходит от ваших работ.

Люди по-другому будут понимать, кто такой чиновник, что это не просто люди такие же, как и все, это еще люди творческие, открытые, с душой, потому что здесь во всех работах душа чувствуется», — отметил на открытии губернатор Александр Дрозденко.