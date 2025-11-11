Награды героям СВО

Государственные награды были вручены в торжественной обстановке. Церемонию провел врио военного комиссара Гатчины и района Андрей Михайловский.

Анатолию Анатольевичу Ковригину вручена медаль Суворова, Евгению Владимировичу Костенко – медаль «За отвагу». Они представители разных поколений: первому герою – 58 лет, второму – 34 года. Но как во все времена наших защитников объединяет мужество, стойкость и преданность своей Отчизне.

- Мы очень рады вас сегодня видеть. Поздравляем с заслуженными наградами! Филиал фонда «Защитники Отечества» выражает глубочайшую благодарность всем участникам специальной военной операции и их семьям за мужество, героизм и преданность Родине. Память о героях навсегда останется в наших сердцах, – обратилась к участникам церемонии руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

От жителей и администрации Гатчинского округа за личный вклад в защиту Отечества героев поблагодарил заместитель главы администрации Павел Иванов.

Государственные награды также были переданы членам семей погибших участников специальной военной операции. Медаль «Жукова», которой удостоен Игорь Викторович Наумов, передана отцу героя – Виктору Владимировичу. Медаль «За отвагу» Игоря Сергеевича Григорьева получила его супруга, Екатерина Сергеевна. Орден Мужества Романа Георгиевича Бондаренко передан его маме, Галине Александровне. Орден Мужества Анатолия Сергеевича Беликова получила его дочь Диана.

После церемонии состоялся круглый стол, где участники СВО и члены семей смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Но первым делом прозвучали слова благодарности в адрес внимательных и заботливых сотрудников фонда «Защитники Отечества».

- Большое спасибо за помощь фонда. Нам здесь действительно очень хорошо помогают, мы воспользовались всеми возможными формами поддержки. Теперь мы учимся жить мирной жизнью, – сказала мама Евгения Костенко.

- Фонд «Защитники Отечества» открыт для вас всегда: не только когда у вас проблемы, но и когда есть радостные события, – отметила Ольга Историк. - Приглашаем вас принимать участие во всех мероприятиях фонда.

Татьяна Можаева