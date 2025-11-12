Благоустройство Ленобласти — по предложениям жителей

«Парки для прогулок, памятные места, спортплощадки, набережные с качелями и велодорожками, зелёные аллеи и бульвары могут появиться благодаря активности ленинградцев. До 30 ноября администрации поселений и чат-бот комитета по ЖКХ и Центра компетенций собирают предложения жителей по объектам для благоустройства. Перемены к лучшему зависят от каждого!» — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Идеи по благоустройству, пожелания, городские истории, связанные с любимыми местами, до 30 ноября можно направить в администрации поселений — онлайн и лично — и в чат-бот https://t.me/Sreda_47_bot. Самые массовые предложения и популярные адреса будут представлены на голосовании, которое определит объекты благоустройства 2027 года.

В нацпроекте «Инфраструктура для жизни» могут принять участие все города и поселки Ленинградской области с населением от 1000 жителей. В этом году по нацпроекту в регионе благоустроено почти 100 общественных пространств.