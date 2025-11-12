Два новых ФАПа за один бюджет

Медицина пришла в деревню

В Тихковицах медицинский пункт появился впервые: собственного ФАПа здесь не было никогда, сельчанам приходилось ездить в Большеколпанскую амбулаторию, что неудобно и неблизко. Так что открытие ФАПа стало значительным событием в жизни деревни: он работает уже месяц, люди регулярно приходят на прием, вызывают фельдшера на дом.

Фельдшерско-акушерский пункт построен в Тихковицах на Кузнечной улице и представляет собой современную модульную конструкцию со всеми удобствами. Здание одноэтажное общей площадью 90,4 кв. метра. Помещение грамотно организовано и включает все необходимые кабинеты: для приема врача, фельдшера или акушерки, просторный процедурный кабинет, а также санитарные комнаты и санузел.

ФАП обслуживает непосредственно жителей деревни, стоящей в стороне от большого тракта и в удалении от административного центра. Численность прикрепленного населения – 237 человек. Проектная мощность пункта позволяет принимать до двадцати пациентов в смену, что, по словам руководства, полностью обеспечивает потребности местных жителей в первичной медико-санитарной помощи. Регулярный фельдшерский прием здесь проводится дважды в неделю – по вторникам и четвергам; также по расписанию принимает и акушерка, есть запас вакцины для прививок. На выездной основе здесь запланированы консультации терапевта и хирурга.

5 ноября новые ФАПы в Гатчинском округе посетили председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и и.о. главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы Рости-слав Павлов. Сельчане, пришедшие в этот день на прием, выразили общее мнение: «Замечательно, что ФАП открыли! Народ у нас в деревне немолодой, медицинская помощь в шаговой доступности очень нужна».

Осталось устранить только один недостаток – отсутствие нормальных подъездных путей и парковки. Территория вокруг ФАПа в принципе требует благоустройства, и осенняя распутица сделала свое дело: без галош к новому медпункту не подойти. Глава Большеколпанского территориального управления Виталий Ефременков пообещал разобраться в данном вопросе и, вероятно, до конца года засыпать дорогу щебнем. Далее будет рассматриваться возможность полноценного дорожного ремонта.

Из «курной избы» – в современный медпункт

В Дивенском новый ФАП построили взамен старого – деревянного, с печным отоплением, но без воды. Этого строительства и жители, и медики ждали много лет, и вот – свершилось. Новое капитальное здание площадью более 150 кв. метров построено на улице Володарского, 34-а. ФАП одноэтажный с полным набором функциональных помещений: помимо кабинета фельдшера, здесь есть гинекологическая смотровая с возможностью приема экстренных родов, процедурный и прививочный кабинеты, стерилизационная, санитарная комната, просторное помещение для ожидания, комната персонала, туалет, в том числе и для маломобильных групп населения. В отдельной комнате хранятся аптечки, укомплектованные по самым современным стандартам.

Дивенский ФАП обслуживает 620 человек, но летом за счет наплыва дачников количество потенциальных пациентов возрастает в разы. Принимает в поселке молодой фельдшер Михаил Александрович Понасенко. На работу в Дивенский он приехал сразу после окончания медучилища и пять лет вел приемы в старом ФАПе. Теперь работает в новом: ведет прием каждый будний день, выходит по вызовам, производит забор анализов крови и делает прививки – от гриппа, вирусного гепатита «В», пневмококковой инфекции. Акушерка выезжает в ФАП по графику, также запланирован выездной прием узких специалистов.

- С чем обращаются жители к фельдшеру?

- Детей приводят в основном с простудами, за справками в садик, – говорит Михаил Александрович. - Взрослые тоже приходят с ОРВИ, открывают и закрывают больничные. Сейчас пик заболеваемости прошел – простудных заболеваний стало меньше. Летом очень много дачников с разными вопросами…

- Как вы успеваете всех осмотреть, полечить?

- Успеваю. Всё по графику: до часа – прием, потом – по вызовам. В новом ФАПе, конечно, гораздо удобнее: здание современное, не надо воду носить…

Новый фельдшерско-акушерский пункт – это качественный скачок от простого медпункта к современному, комфортному и технологичному медицинскому пространству. Для пациентов посещение ФАПа стало гораздо удобнее и, без преувеличения, приятнее: светлые просторные кабинеты, современный ремонт, комфортная зона ожидания. Все помещения оснащены с учетом последних требований к оказанию медицинской помощи.

Для медицинского персонала в ФАПе тоже созданы все условия: продуманная планировка, отдельные специализированные кабинеты, комфорт. Только работай.

Строительство велось в рамках областного бюджета в соответствии с отраслевым проектом «Современный облик сельских территорий» государственной региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Создание современных фельдшерско-акушерских пунктов – это часть федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Екатерина Дзюба