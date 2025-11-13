Гатчинской «Дарине» – 25 лет!

В Гатчинском округе социальные услуги населению оказывают десять учреждений, включенных в реестр поставщиков социальных услуг. Особое место среди них занимает Гатчинский центр «Дарина».

Точкой отсчета для будущего центра можно считать специализированный детский сад № 17, на базе которого в 1990-е годы была открыта группа «Особый ребенок», куда впервые стали принимать детей с тяжелыми функциональными ограничениями.

В 2000-м году в Гатчине было 250 детей-инвалидов. В соответствии с федеральной программой «Дети-инвалиды» было принято решение создать муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина», который начал работать с октября 2000 года под руководством Ольги Ивановны Максимихиной.

Центр начинался с одного отделения дневного пребывания. Но уже год спустя открылись отделения психолого-педагогичес-кой помощи и социально-медицинской реабилитации. А затем почти каждый год запускались новые отделения и направления работы. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации специалистов росло количество и качество оказанных услуг.

- Центр «Дарина» стал настоящим домом для многих детей, нуждающихся в помощи, – отметила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко. - Благодаря вашему труду и самоотверженности сотни ребят получили заботу и шанс на выздоровление, а семьи обрели поддержку и опору. Пусть ваш коллектив продолжает развиваться, достигать новых высот и вдохновлять окружающих своим примером доброты и профессионализма. Желаю вам благополучия, вдохновения и успехов в вашем нелегком, но таком значимом деле.

Высокой оценкой многолетнего труда стало вручение коллективу Почетного диплома губернатора Ленинградской области «За заслуги в развитии системы социальной защиты населения Ленинградской области» и Почетной грамоты от председателя Законодательного собрания Ленинградской области.

- Ваш коллектив прошел длинный интересный путь, который лучше измерять не годами, а спасенными детскими судьбами, количеством семей, которым вы помогли, оказавшись рядом в нужную минуту. Спасибо вам за ваш труд и душевное тепло, за вашу миссию добра и милосердия. Хочу пожелать вашему дружному коллективу успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия, – сказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Благодарственное письмо председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина было вручено заместителю директора Евгении Османовой (стаж 19 лет) и врачу-неврологу Евгении Рябовой (стаж 16 лет). Благодарственным письмом депутата Законодательного собрания отмечены учитель-логопед Татьяна Васильева (стаж 15 лет), специалист по кадрам Елена Илькевич (стаж 16 лет), сторож Галина Константинова (стаж 19 лет), младший воспитатель Любовь Платонова (стаж 19 лет), заведующая отделением Ольга Тимофеева (стаж 23 года), учитель логопед Елена Швиткова (стаж 16 лет), медсестра по массажу Ирина Нарвиш (стаж 23 года).

Также депутаты областного парламента Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Сергей Коняев вручили центру денежный сертификат на укрепление материально-технической базы.

Какой бы совершенной ни была материально-техническая база, главной ценностью центра являются люди, его специалисты – настоящие профессионалы своего дела. В Гатчинском центре «Дарина» работает более 60 сотрудников с высшим образованием, 13 специалистов имеют высшую квалификационную категорию.

Центр является подведомственным учреждением комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Церемонию награждения провела заместитель председателя комитета Мария Санникова. Почетной грамотой областного комитета социальной защиты населения награждена воспитатель Татьяна Лукашевич (стаж 14 лет). Благодарность областного комитета соцзащиты получили – младший воспитатель Любовь Ахметова, повар Любовь Морару (стаж 14 лет), младший воспитатель Ирина Лабчук (стаж 14 лет), водитель Геннадий Июдин (стаж 13 лет).

С искренними поздравлениями к коллективу обратилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. За профессионализм, безграничную доброту и душевную щедрость прозвучали слова благодарности, а также пожелание, чтобы мечты, озвученные вслух, обязательно сбывались. Благодарность главы администрации Гатчинского округа объявлена кастелянше Наталье Минчуковой, воспитателю Татьяне Елейник, специалисту по социальной работе Расиме Зариповой. Благодарность главы Гатчинского округа объявлена повару Ирине Прокофьевой, бухгалтеру Анастасии Солдатовой, заведующей отделением Валерии Самойленко.

Родители воспитанников, партнеры, единомышленники также выходили на сцену с поздравлениями и подарками. И к вечеру вся сцена была в цветах.

Успешное развитие большого учреждения во многом зависит от личности руководителя. Ольга Ивановна относится к категории руководителей, которые живут работой. Это отмечали многие участники праздника. Настоятель прихода храма св. князя Владимира Алексей Дудин вручил Ольге Максимихиной епархиальную награду – медаль Марии Гатчинской.

В этот день было море творческих подарков от лучших коллективов Гатчины и именитых гостей. Особенно трогательными были творческие подношения от бывших воспитанников «Дарины» – коллектива «Особые ребята». Они с благодарностью и любовью вспоминали педагогов, которые научили их преодолевать трудности и верить в свои силы.

В завершение юбилейной церемонии коллектив центра «Дарина» выразил своим многочисленным друзьям искреннюю признательность и благодарность.

Татьяна Можаева