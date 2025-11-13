РСХБ запустил тариф «Меню возможностей» для бизнеса в сфере HoReCa

В 2025 году Россельхозбанк усилил свою активность в поддержке предпринимателей сферы HoReCa, предоставив новые преимущества клиентам сегмента общественного питания и предприятий гостиничного типа. Для максимального покрытия потребностей наших клиентов РСХБ запустил новый продукт – тарифный план - конструктор «Меню возможностей», который позволяет оптимизировать затраты на банковское обслуживание, привлечь новых посетителей за счет конкурентной цены продукции, а также получить помощь в привлечении новых посетителей в свои заведения из числа пользователей экосистемы «Свое».

Основные преимущества «Меню возможностей»:

Открытие и ведение счета бесплатно

До 1 млн. можно снять в кассе Банка/перевести без оплаты комиссии

Бизнес-карта бесплатно

Программа лояльности

Эквайринг от 0%, возможность получить сниженную ставку для чеков до 1300 рублей или 5 неделю в подарок.

«Развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности внутреннего туризма подчеркивают необходимость стимулирования роста ресторанного и гостиничного бизнеса. Мы предлагаем уникальные инструменты, способствующие эффективному управлению, росту и стабильному развитию наших клиентов. Работа в данном направлении продолжается. Мы уже сейчас разрабатываем новые предложения для отрасли», — комментирует директор департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Запуск тарифного плана «Меню возможностей» отражает стратегический курс Россельхозбанка на комплексное развитие участников агропродовольственного рынка и смежных отраслей экономики, открывая для бизнеса новые возможности роста и сотрудничества.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

Реклама. erid: 2SDnjeifayM. ООО“Кварта НН” ИНН 5260332208