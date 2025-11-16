Что делать, если вы стали… ниже

На лекции собрались сотрудники организаций, работающих со старшим поколением, представители гатчинского совета ветеранов, курсисты Школы третьего возраста. Врач-ревматолог поликлиники «Аэродром» Юлия Белолипецкая доступно объяснила, почему с возрастом кости становятся хрупкими, кто в группе риска и что нужно делать, чтобы исключить неприятные последствия.

В частности, как рассказала Юлия Романовна, главная причина внезапных переломов от незначительных падений или даже резких движений – остеопороз. Это заболевание, при котором костная ткань истончается и становится хрупкой. В России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет страдают от этой тихой эпидемии, которая коварна и никак себя не проявляет – до первого перелома.

Ключевые факторы риска развития остеопороза: женский пол и возраст старше 60 лет, ранняя менопауза, низкая масса тела, недостаток кальция и витамина D, курение и малоподвижный образ жизни.

Напасть подкрадывается незаметно. Как защититься?

Ревматолог подробно остановилась на трех главных мерах профилактики:

- правильное питание: не менее трех порций молочных продуктов в день для получения кальция;

- физическая активность: особенно рекомендована скандинавская ходьба, которая укрепляет мышечный корсет и саму кость;

- бытовые превентивные меры для людей пожилого возраста: важно убрать дома скользкие коврики, установить поручни в ванной, пользоваться при необходимости тростью или ходунками и носить обувь с нескользящей подошвой.

Однако, к сожалению, эти меры не всегда спасают от недуга, и во многих случаях без своевременной медицинской помощи с остеопорозом не справиться. Когда же следует обращаться к врачу?

Юлия Белолипецкая разъяснила, в каких случаях обязательно нужно обратиться к врачу для углубленной диагностики: при снижении роста на 2–4 см и при появлении сутулости или болей в спине.

Слушатели задавали много вопросов, уточняли нюансы и делились собственным опытом. Председатель комиссии по здравоохранению региональной Общественной палаты Валентина Красильникова отметила несомненную пользу проведенного мероприятия: «Подобные семинары крайне важны для просвещения людей. Мы выражаем желание и в дальнейшем продолжать это полезное партнерство с Гатчинской КМБ».

Все участники семинара получили справочные материалы и специальные анкеты (основанные на международном алгоритме FRAX), с помощью которых можно быстро оценить риск переломов в ближайшие 10 лет.

Главный вывод: остеопороз – не приговор. Своевременная профилактика, внимание к себе и вовремя начатое лечение помогают сохранить активность и крепкое здоровье на долгие годы.

С 2025 года в России развивается программа «Активное долголетие» при поддержке национального проекта «Семья». Цель программы – помочь людям старшего поколения активно участвовать в общественной жизни, узнавать что-то новое, воплощать смелые планы и, конечно, поддерживать хорошую физическую форму. По данным на октябрь 2025 года, к программе «Активное долголетие» присоединились более 14 млн россиян старшего поколения. Участникам доступны более 100 тысяч разнообразных клубов, кружков, секций, открытых в разных уголках страны.

Андрей Соколов