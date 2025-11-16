Михаил Лавриков: «Мама! Я всё решаю сам»!

- Он у меня всегда шустрый был. Пошел в семь месяцев, точнее не пошел, а побежал! Слез с дивана и побежал, – рассказывает Светлана Лаврикова. - Мы с мужем уже с четырех лет хотели его пристроить в какую-нибудь спортивную секцию. Энергии у сына – хоть отбавляй. По возрасту не взяли ни в легкую атлетику, ни в акробатику. Пошли в плавание. На втором занятии Миша уже поплыл. У него очень большая стопа была. Плавал, как лягушонок. Тренер Елена Румянцева говорила: «Он будет сильным брассистом. Очень хорошо у Миши всё получается». Перепробовал себя во многих видах спорта, но окончательный выбор был сделан в пользу бадминтона. В восемь лет, в декабре, он начал заниматься, в девять уже пошли успехи.

Как же светлеют лица матерей, когда они рассказывают о своих детях. Обычная, размеренная жизнь. Светлана с улыбкой рассказывает о детстве и юности сына. Казалось бы, всё в порядке, всё замечательно. Пока не вспомнишь, что мы встретились с ней, чтобы поговорить о страшном – о специальной военной операции и гибели Миши. Хочется как можно дольше не прикасаться к этой теме. Ведь впереди еще столько интересного и важного. Бадминтон, победы сына, кубки, признание коллег в стране и мире. Мальчик вырос в спортивной семье. По сути, у него иного пути не было, как выбрать спортивную стезю.

- Наша старшая дочь, Евгения, – мастер спорта по биатлону и лыжам, она и сейчас участвует во всех гатчинских беговых марафонах. Средний сын, Евгений, – кандидат в мастера спорта в марафоне. Муж, Виктор, занимался бегом и ходил марафоны. Я мас-тер спорта по лыжным гонкам и академической гребле.

- Да, я видел несколько материалов нашей «Гатчинской правды» как архивных, так и современных, посвященных вашим достижениям. Еще времен Светланы Кошкаровой, учащейся 9-й школы.

- Как давно это было! Кошкарова – моя девичья фамилия. Занималась в том числе и у нашего великого «народного тренера» Анатолия Николаевича Ефимова. Вообще, мне везло на тренеров что в лыжах, что в академической гребле. Большая благодарность им всем. Потом нашла мужа под стать себе. Родила двух детей, тоже спортсменов. Как говорится, Мише в таком окружении деваться было некуда. Он мог многого добиться и в других видах спорта. Город у нас небольшой, в спортивном мире все знают всех. Сын был нарасхват у тренеров. Я поначалу не очень хорошо восприняла идею с бадминтоном: довольно дорогой вид спорта. Хорошие ракетки, даже воланы, стоили приличных денег, но у Миши сразу стало получаться. У нас в Гатчине отличная школа бадминтона, так что мы не прогадали. Занимался он у наших знаменитых тренеров Владимира и Зинаиды Русских. Сразу у сына пошли успехи. И в паре, и в миксте, и в одиночке. Отличная физическая подготовка, энергия и несомненный талант принесли результат.

- А как у него складывались дела в школе?

- С этим сложнее. Поначалу он учился отлично. 3-й лицей, математический класс. А я хорошо знала Елену Алексеевну Барашко, завуча: мы учились вместе. Отвела ее в сторону, сказала: «Лена, ты же понимаешь, он спортсмен. Сборы, тренировки, постоянные разъезды по соревнованиям. Думаю, Мише тяжело будет здесь учиться…» Она ответила: «У парня нестандартное мышление, а такие нам и нужны». Потом, конечно, спорт ска-зался. После 7-го класса он ушел в вечернюю школу «девятки». И у него даже есть диплом механизатора сельского хозяйства. Он учился в Елизаветино, в ПТУ. Правда, диплом он получал уже после службы в ЧВК «Вагнер».

- Как Михаил в «Вагнере» оказался?

- До 2022-го года соревнования, успехи – всё идет нормально. Но потом, с началом СВО, границы закрылись, на турниры наших спортсменов перестали приглашать. Вариться здесь, в собственном соку, когда он уже состоявшийся спортсмен, не было никакого смысла. Вот Миша и написал в «Вагнер» с просьбой принять в ряды. Ему ответили: «А почему у вас нет военного билета»? Он написал, что срочную не служил, так как профессионально занимался спортом. Его тут же и пригласили. Служил в штурмовых подразделениях.

- Как считаете, что его подвигло пойти на СВО?

- Характер у него такой, беспокойный. Я, конечно, была против. Но Миша сказал непреклонно: «Мама, я всё решаю сам. Решение уже принял». Спорить с ним было невозможно. За полтора месяца прошел подготовку и начал службу. И вы знаете, ему нравилось. Присылал мне видео весьма бодрые и радужные. Помню, им выдали какие-то новые мотоциклы, и он сидит такой довольный, веселый. Отцу, правда, присылал куда более суровое. Про разминирование очень опасное и так далее. Принимал участие в боях под Бахмутом. Награжден «Черным крестом» и медалью «Бахмутская мясорубка».

Там же он стал по-настоящему верующим человеком. Миша был крещен, но всерьез в Бога не верил. Но потом произошел случай, который произвел на него огромное впечатление. Они выполняли боевую задачу. Нужно было перебежать из одного мес-та в другое. Рассказывал: «Бегу и понимаю, что сзади что-то летит. Оказалось, снаряд 150 миллиметров. Упал в нескольких метрах. Мы просто застыли на месте сначала, а потом рванули изо всех сил. Но снаряд так и не разорвался. Шансов выжить у нас не было, если бы он сработал. С тех пор уверовал, что меня прикрывает высшая сила, то есть Бог». Потом отец купил Мише большой крест. Сын с ним никогда не расставался. А я ему рассказывала, что у меня рядом, по дороге на работу, три церкви. И во всех я молилась за него.

Пока он был в «Вагнере», выходит, отмолили мы его. В июле 2023-го он вернулся домой. Я думала, всё уже кончилось. Но из военкомата пришла повестка, призвали на срочную службу. Миша не стал прятаться, увиливать, хотя мог бы. Он не хотел сидеть на месте, заниматься каким-нибудь пустым делом. А в армии ты совершаешь нечто важное для страны. Срочную службу он проходил в Псковской дивизии ВДВ.

- Получается, попал он туда уже «взрослым мальчиком», имеющим жесткий опыт участия в боевых действиях.

- Именно поэтому ему и не нравилась там служба. Слишком тихо. Подписал новый контракт, теперь уже с Министерством обороны, и в конце июня 2024-го, как раз на Троицу, опять отправился на СВО.

- В отпуск приходил?

- Конечно. Три раза. Один раз по ранению. Считалось легким. Восемнадцать осколков. Три извлекли, про остальные сказали: «Сами вылезут». Миша говорил, что ранения немного нарывали, но ничего серьезного. Он вообще достаточно легко относился к травмам и ранениям. Принимал участие в боевых действиях в Херсонской и Запорожской областях. В ноябре 2024-го его 2-я десантно-штурмовая рота была переведена под Курск. 19 февраля 2025 года он погиб в бою у населенного пункта Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области.

Приходит момент, когда всё же не избежать разговора о трагедии.

- Узнали мы о его гибели 11 марта 2025 года. Но случилось это, как я уже говорила, значительно раньше. 19 февраля.

- Долгий перерыв…

- Да, 12 февраля Миша выходил на связь последний раз. Мы с дочкой были в Китае. «Мамочка, отдыхай там, не волнуйся, у меня всё в порядке!» Такие последние слова. 23 февраля я его поздравила с праздником в Телеграмме. Ответа не было, но я не волновалась: мало ли часть куда-нибудь перемещается, нет связи. Никаких таких нехороших предчувствий не было. А вот когда он 8-го марта не вышел на связь, уже стало тревожно. Миша обязательно поздравлял меня. Непременно либо через кого-нибудь передаст, либо сам закажет, пришлет букет цветов. А тут – тишина. Дочь сказала: «Нужно послать запрос в Министерство обороны». 9-го марта подали запрос. 11-го мужу позвонили из Выборгского военкомата Петербурга, Миша оттуда призывался. Сказали, что нужно прийти со свидетельством о рождении сына и другими документами. Михаил Викторович Лавриков погиб.

Данное интервью не первое в нашей газете, которое мы проводим с матерями и вдовами погибших воинов. Все встречи производят, несмотря на разность характеров женщин, приблизительно одинаковое впечатление. Собранность, прямые спины, в глазах кромешное горе, но показывать его посторонним людям нельзя. Соглашаются женщины на разговор потому, что им надо выговориться. Рассказы о сыновьях и мужьях, в известном смысле, возвращают их к жизни. Дорогие их сердцам мужчины обретают плоть и кровь, разговаривают, спорят, смеются, живут. Хотя бы в памяти.

И есть еще одно качество, которое можно определить как способность принять свою судьбу. Не всем дано это умение. Многие задают этот трудный вопрос: «Почему именно на меня свалилась такая беда? Чем я это заслужил или заслужила?» Невозможность что-либо изменить в своем прошлом может погубить человека. Принимая свою судьбу, даже самую трагическую, человек становится сильнее. В случае со Светланой Лавриковой наверняка сказывается ее спортивное прошлое. Привычка к преодолению себя, умение ежедневно совершать невыносимое усилие помогает преодолеть горе.

- Не знаю, что бы я делала, если бы не дети. Ради них живу. Особенно тяжело, естественно, на похоронах. Гроб привезли из Ростова. Обычный, цинковый, с небольшим матовым окошком. Сына я не видела. Муж пред-лагал вскрыть гроб, чтобы убедиться, что там именно Миша. Военком сказал, что для вскрытия гроба потребуется целая бригада, да и не приветствуются такие действия. У меня случилась истерика. Я представила, что мы там можем увидеть. Я помнила сына улыбающимся, веселым. И хотела, чтобы именно этот образ остался в памяти.

На похоронах была его девушка. Незадолго до гибели он позвонил мне: «Мама, я тебе не говорил, что сделал предложение одной девушке. Догадайся, как ее зовут?» И после паузы смеется: «Женя!» У меня дочь – Евгения, сын – Евгений, и в семье появилась бы еще одна Женя. Она сказала, что, если бы знала, что всё так произойдет, ни за что не отпустила бы Мишу. Посмотрела бы я, как она это сделала бы. Миша был крайне упрямый. Женя ездит на кладбище, ухаживает за могилой. Жаль, что у них не успел появиться ребенок. Представляете, как мне было бы легче, появись у нас внук или внучка!

- Как прошли похороны?

- Много народу, много цветов и слез. Надо сказать, были представители администрации, военком, салют. Всё честь по чести.

- Миша вам снится?

- Со снами вообще интересно. Мужу приснилось, что выходит сын на Татьянино из электрички и медленно уходит в сторону Радищева. Уходит в темноту, растворяется в ней. Среднему сыну он приснился в день похорон. Появился и сказал таким жестким тоном: «Похороните и забудьте!» Как приказ отдал.

Мне Миша взрослым никогда не снился. Только ребенком лет семи. Зима, снежная горка, он катается на санках. Шапочка у него такая с ушами, полушубок. И вот он, весь раскрасневшийся, радостный, возвращается в квартиру, а у нас с мужем конфликт. Я говорю мужу: «Отдавай ключи и уходи!» Миша слышит эту фразу и говорит мне тонким голосом: «Мама, не волнуйся! Проживем как-нибудь!» В этом он весь был. Проживем как-нибудь!

Но больше всего я хотела бы верить в сон своей хорошей знакомой. «Представляешь, – говорит, - захожу в торговый центр и вижу там Мишу! Живого! Мишаня, мы же не верили, что тебя убило!» А Миша обнимает знакомую, улыбается: "Тетя Марина, не волнуйтесь вы так. Я не погиб. Меня завербовали. Я просто на задании!"» А я и сама до сих пор не могу поверить, что его нет. Никто не верит. Нет такого ощущения.

Помолчали. Да и что тут еще скажешь. Интервью пора было заканчивать. Светлана Борисовна крепко пожала на прощанье руку. Каждая мама в такой ситуации верит, что сын не погиб. Произошла какая-то ошибка, и он впрямь только на задании.

Андрей Павленко