«Трио вернисаж БИГ»: триумвират талантов

Художники, которые объединились в одном большом выставочном пространстве, очень отличаются — и по манере письма, и по степени мастерства, и по представленному жанру.

Сергей Бекиш родом из Сочи. По его словам, еще учась в детской художественной школе города Гатчины, он знал, что хочет стать именно художником. На живопись его вдохновляли русские художники моря - Айвазовский, Сильвестр Щедрин, Боголюбов, Лагорио. Долгие годы Сергей Бекиш преподавал в гатчинской «художке». В 1997 году вступил в ряды Гатчинского товарищества художников. В настоящее время дает уроки живописи для детей и взрослых.

На выставке в библиотеке им. А.И. Куприна представлены выполненные маслом морские пейзажи Сергея Бекиша. В своих маринах художник пытается запечатлеть потаенную жизнь моря, передать ритм его дыхания, то ровного и спокойного, то бурного и взволнованного.

На вернисаже Сергей Бекиш вспомнил о своей первой выставке в Гатчине в 1997 году.

- Тогда я также выставлялся с двумя другими художниками — Юлией Прохоровой и Алексеем Фетисовым, - рассказал Сергей Александрович. - Это был очень важный опыт. Есть мнение, что художник растет на выставках. Действительно, выставки всегда очень полезны, персональные или коллективные. Это заставляет как-то по-иному взглянуть на свои работы. Особенно это интересно, когда рядом с твоими картинами есть еще и работы твоих коллег. Мы учимся друг у друга: это всегда очень хороший и ценный опыт. На этот раз идею выставиться втроем предложил нам Александр Грошев. Мне это показалось интересным, и, на мой взгляд, у нас всё сложилось.

В отличие от Сергея Бекиша, оба других художника начали учиться живописи не так давно.

Борис Исмаилов родился в городе Куба Азербайджанской ССР. По его словам, рисованием увлекся еще в детстве. После школы поступил в художественное училище, но не окончил его и ушел в армию. К живописи Борис Исмаилов вернулся в 2017 году и уже в 2019 году был принят в Гатчинское товарищество художников. Он постоянный участник коллективных и персональных выставок ГТХ.

Александр Грошев — родом из Пскова. 25 лет отслужил в войсках ПВО. Подполковник в отставке, в настоящее время работает в НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ». Александр Евгеньевич начал заниматься живописью в 2019 году. В конце 2021 года вступил в Гатчинское товарищество художников.

- Хотел бы выразить благодарность Гатчинскому товариществу художников, которое помогает мне учиться, расти и развиваться в творческом плане, - говорит Александр Евгеньевич. - Своими наставниками считаю художников Сергея Бекиша и Валерия Третьяка, которые делятся со мной своими знаниями и умениями.

Поздравить художников с открытием выставки пришли их друзья, коллеги и поклонники.

- Когда я смотрю на работы художников — начинающих или опытных, я всегда стараюсь заглянуть дальше, увидеть то невидимое, что стоит за каждой работой, - призналась художница и поэтесса Людмила Третьяк. - Я пытаюсь почувствовать автора, понять, почему он захотел написать эту картину, откуда пришел к нему этот творческий импульс? Каждый из нас — это целый мир. Каждый интересен и самобытен по-своему. Но есть то, что нас объединяет — вот этот импульс: что-то сделать, сотворить, написать. Для меня это огромная ценность. Мне хочется это рассматривать, хочется пребывать в этом пространстве как можно дольше.

На трио-вернисаже Людмила Третьяк подарила художникам свои стихи, посвященные творчеству. Вечер продолжился музыкальным выступлением художника, поэта и композитора Ивана Радюкевича.

Выставка «Трио вернисаж БИГ» художников Сергея Бекиша, Александра Грошева и Бориса Исмаилова будет открыта в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 ноября.

Юлия Лысанюк