Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.11.2025 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Пригородный, промзона, котельная.
19.11.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, промзона.
19.11.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Нестерова д. 3 (Кафе);
Красноармейский пр-кт. д. 32, 34, 36, 28, 26 (магазины), 36, ларёк у перехода через ж/д пути около рынка (в районе станции Гатчина-Балтийская);
Гаражи.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.