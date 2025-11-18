Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.11.2025 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Пригородный, промзона, котельная.

 

19.11.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, промзона.

 

19.11.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:        

ул. Нестерова д. 3 (Кафе);

Красноармейский пр-кт. д. 32, 34, 36, 28, 26 (магазины), 36, ларёк у перехода через ж/д пути около рынка (в районе станции Гатчина-Балтийская);

Гаражи.