Перинатальный центр в Гатчине присоединился к акции #МнеНЕфиолетово

Выбор фиолетового цвета не случаен: он является официальным символом благотворительного фонда «Право на чудо» и Европейского фонда по уходу за новорожденными пациентами (EFCNI). Этот цвет олицетворяет надежду, эмпатию и открытость, что идеально соответствует задачам проводимой акции.

Проблема преждевременных родов по-прежнему остается актуальной для многих регионов. Как сообщили в Ленинградском областном перинатальном центре, ежегодно здесь появляются на свет порядка 4 тысяч детей, из них около 350 – недоношенных. Это примерно 8,5%. Прямо сейчас в отделении реанимации находится 7 недоношенных малышей, еще 9 малышей выхаживают в отделении патологии.

Сегодня днем в Перинатальном центре в Гатчине прошел вечер встречи "выпускников" - весёлый праздник для ребятишек, которые в своё время поспешили родиться раньше срока, и их родителей. Около 30 детей с родителями стали его участниками. Для них подготовили программу с конкурсами от волонтёров - клуба "28 петель" и подарками.

По информации пресс-службы перинатального центра