Кошачьи истории от «Чуткого сердца»

«Пропал кот по имени Кеша!», «Если кто-то увидит черно-белого полуслепого кота с разбитой мордочкой – огромная просьба позвонить по телефону...», «Несчастная кошка уже несколько недель живет на люке под дождем!», «Котенку очень нужен дом!», «Срочно ищу передержку для кошки!», «Еще один малыш дома!» – такие объявления можно увидеть в группе «Чуткое сердце» (Гатчина) во «ВКонтакте», созданной для помощи бездомным животным Гатчины и Гатчинского района.

На встрече в библиотеке им. А.И. Куприна автор проекта «Чуткое сердце» Людмила Николаева рассказала, как можно помочь бездомным животным и поделилась интересными историями из жизни волонтера. Также она представила фотовыставку «До встречи с тобой». Идея выставки – показать контраст между жизнью бездомного животного до встречи с неравнодушным человеком и жизнью дома, после встречи с ним. В этих фотографиях – настоящая история надежды. Они лучшее доказательство того, что доброта творит чудеса.

У Людмилы Николаевой – почти 15-летний опыт спасения бездомных животных.

- К сожалению, в нашей стране нет никаких специализированных служб помощи животным, – говорит она. - Мы можем рассчитывать только на себя. Большинство людей, увы, проходит мимо, и наша задача с помощью этих встреч и выставок сказать людям, чтобы они не боялись быть добрыми: каждый из волонтеров когда-то начинал спасать животных и никогда не оставался без поддержки.

Лучшей иллюстрацией доброты, которая творит чудеса, стал кот Василий, некогда подобранный на улице. На встречу в «Купринке» Васю принесла его хозяйка Анна. И действительно, Василий, судя по всему, совершенно счастлив: упитанный, лоснящийся и добродушный, он даже не слишком смущался из-за необычной обстановки и всеобщего внимания.

- Этого кота мы спасли в 2023 году, – рассказала Анна. - Моя мама буквально отбила его от ворон. Она начала его подкармливать, но потом заметила, что состояние его сильно ухудшилось. Кот был истощен, но поймать его было сложно, и мы обратились к профессиональному отловщику. Первые же врачи-ветеринары предложили усыпить Васю, но мы нашли другую клинику, где к нему отнеслись очень ответственно. Кот провел в стационаре два месяца. Нам было очень непросто в финансовом смысле, зато сейчас у Василия есть дом и любящая семья.

В сообществе «Чуткое сердце» нет приюта, поэтому спасение животных лежит на плечах всех ее участников – неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо чужой беды, даже если она касается не человека, а маленького зверя, пытающегося выжить на улице.

- Любая жизнь, даже самая маленькая, ценна, – считает Людмила Николаева. - Добрый, отзывчивый человек никогда не пройдет мимо попавшего в беду существа – будь то человек, собака, кошка или птица... Увы, мы не можем забрать всех к себе и не можем всех пристроить. Как правило, лучше всех пристраиваются котята и контактные уличные кошки – именно на них мы делаем акцент. Если невозможно пристроить животное, его хотя бы нужно стерилизовать и подкармливать.

- Лечение бездомных кошек иногда обходится очень дорого, – говорит Людмила. - Конечно, далеко не у всех найдутся средства даже на стерилизацию. Но если есть такая необходимость, обращайтесь к нам в группу: мы никогда не отказываем, у нас есть отдельная статья расходов именно на стерилизацию... Лечить или не лечить животное, учитывая, сколько средств может понадобиться на это – вопрос очень сложного выбора, особенно если есть шанс. А шанс есть практически всегда: вопрос только в желании, во времени и в деньгах. Огромное спасибо людям, которые помогают собирать средства для спасения таких животных. Спасибо и ветеринарам, которые готовы идти нам на встречу.

О деятельности сообщества «Альтера Вита» (социальный центр спасения и реабилитации животных) рассказала руководитель центра, волонтер с большим опытом Дарья Варламова. В Центр «Альтера Вита» входят интерактивное пространство «ТерраКот», Музей Кошки в Гатчине, магазин товаров ручной работы «Творческие штучки».

- Наш центр занимается спасением, лечением, стерилизацией и пристройством бездомных кошек и собак, – говорит Дарья Варламова. - Мы содержим приют-хоспис на 40 кошек. Они все больны, кто-то из них безнадежен... Еще у нас есть мини-приют для рептилий.

Центр «Альтера Вита» проводит самые разные благотворительные мероприятия, включая фестиваль «Кошки-фест», сотрудничает с разными организациями, по мере возможностей помогает кормильцам уличных животных и зооволонтерам. На средства гранта администрации Гатчинского округа в этом году центр реализует грант «Забота об окружающем мире – семейная ценность», цель которого – формирование осознанного и ответственного отношения к окружающей природе как базовой семейной ценности.

- Все центры спасения животных и благотворительные сообщества – на самом деле просто обычные люди, у которых есть своя жизнь и работа, – говорит Дарья Варламова. - Нам часто звонят и спрашивают, как помочь кошкам, собакам, птицам. В Петербурге и Ленинградской области есть организации, которые специализируются на разных животных. Все они существуют на собственные и пожертвованные кем-то средства.

На память об этой встрече в медиатеке «Купринки» осталась выставка с фотографиями спасенных животных. Сотрудники библиотеки дополнили ее книжной экспозицией, в которой собраны издания, посвященные кошкам и рассказывающие о их повадках, образе жизни, уходе за ними.

Выставку «До встречи с тобой» можно посетить в часы работы библиотеки до 29 ноября.

Юлия Лысанюк