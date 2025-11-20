«Мастеров земли Гатчинской» объединил «Лидер»

В особую атмосферу народного праздника гостей погружал театр костюма «Катюша». Дружное распевное «здравствуйте» с низким поклоном делало чудеса! Гости отвечали с почтением, улыбались и отправлялись на встречу с прекрасным.

На первом этаже – мастер-классы и стенды с конкурсными работами. Здесь можно было наблюдать за работой жюри. На втором – большая выставка-ярмарка, где не только обсуждали секреты мастерства, но и предлагали уникальные сувениры.

Земля Гатчинская всегда славилась своими умельцами, и приятно видеть, что это актуально и сегодня. Фестиваль собрал людей разного возраста со всего Гатчинского округа. Это люди разных профессий, которые нашли себя в рукоделии. Это родители с детьми, школьники и гатчинцы серебряного возраста, которые ценят ручной труд и восхищаются изделиями народных художественных промыслов.

Как отметили организаторы, количество заявок на первый окружной фестиваль превзошло ожидание, готовность участвовать в конкурсе выразили и мастера из других районов Ленинградской области.

В числе почетных гостей праздника – депутаты, чиновники, представители духовенства, общественных и национальных организаций Гатчинского округа.

- Абсолютно уверена, что фестиваль «Мастера земли Гатчинской» заложил основу для новой, прекрасной традиции в нашем округе. Ведь в нем – глубочайший смысл и суть нашей с вами жизни: ценить прошлое, которое подарили нам наши предшественники, и строить наше общее будущее! Искренне благодарю участников фестиваля, организаторов и, конечно же, каждого, кто пришел разделить этот праздник таланта и единения. Такие мероприятия направлены на укрепление общегражданской идентичности, развитие межнациональных связей и межконфессионального согласия, поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, – сказала, открывая фестиваль, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Участников и гостей приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и глава Новосветского территориального управления Елена Огнева. Выступающие отметили, что благодаря труду, золотым рукам и открытым сердцам мастеров история нашей великой России, история Гатчинской земли продолжается.

В жюри конкурса работали директор Детской художественной школы г. Гатчины Марина Атаманюк, победитель всероссийского конкурса «Туристический сувенир», куратор по разработке образовательных программ в сфере декоративно-прикладного искусства Ольга Костюкова, настоятель храма во имя праздника Входа Господня в Иерусалим п. Новый Свет отец Николай (Семенов) и заместитель главы Нововосветского территориального управления Александр Рогинкин. Председатель жюри – заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова.

Пока конкурсная комиссия подводила итоги, вниманию гостей была предложена концертная программа с участием ансамбля русской песни «Любава», ансамбля «Юлдаш», театра костюма «Катюша» и ансамбля танца «Улыбка».

В завершение фестиваля на сцене центра «Лидер» прошла церемония награждения. Вот имена лучших:

- в номинации «Декоративно-прикладное и художественное ткачество» – Ольга Олейникова;

- в номинации «Валяние» – Ольга Колесник;

- в номинации «Лоскутное шитье, печворк, квилт» – Анна Градович;

- в номинации «Художественное вязание, плетение, кружево, вышивка» – Людмила Миронова;

- в номинации «Роспись на ткани» – Ирина Джаафар;

- в номинации «Художественная обработка дерева и бересты, резьба по дереву, инкрустация, декупаж» – Петр Несслер;

- в номинации «Декоративная игрушка» – Елена Морозова;

- в номинации «Бисероплетение» – Анна Митяева;

- в номинации «Художественная обработка кожи» – Наталья Смирнова;

- в номинации «Прочие виды декоративно-прикладных работ» – Татьяна Пухова.

- Поздравляю команду проекта «Мастера земли Гатчинской» с отличным стартом нового окружного фестиваля. Безусловно, для широкой популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей необходимы качественный госзаказ и увлекательные формы подачи материала. На первом окружном фестивале это всё состоялось. Желаю команде проекта новых творческих идей, а фестивалю – процветания и дальнейшего развития! – сказала председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина.

Напомним, по итогам конкурса творческих проектов, направленных на укрепление общегражданской идентичности, развитие межнациональных связей и межконфессионального согласия, поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей, Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер» стал победителем, а его проект «Мастера земли Гатчинской» получил поддержку администрации Гатчинского округа.

Татьяна Можаева