Праздник тружеников агропрома

11 ноября в зале Дома культуры в Гатчине собрались представители агропромышленного комплекса Гатчинского округа – ведущие производители Ленинградской области в сфере птицеводства, животноводства и растениеводства, предприятий переработки, настоящие труженики, на которых в немалой степени держится экономическое благополучие региона и от которых зависит продуктовое изобилие на наших прилавках.

С поздравительным словом выступила глава гатчинской администрации Людмила Нещадим. От себя лично, от окружного совета депутатов и всех жителей Гатчинского округа она искренне поблагодарила аграриев за их тяжелый, но благородный и очень важный труд:

- Мы с особым трепетом каждый год ждем этой праздничной встречи, чтобы в очередной раз сказать вам спасибо за то, что вы есть! Огромная благодарность всем руководителям наших сельхозпроизводителей, предприятий переработки, руководителям крестьянских и фермерских хозяйств и, конечно, каждому труженику села. Несмотря на то что в структуре экономики Гатчинского округа сельское хозяйство занимает порядка 4 %, мы вносим существенный вклад в общую копилку агропромышленного комплекса Ленинградской области, оставаясь в тройке лидеров. Дорогие мои земляки, с праздником! Будьте здоровы и уверены в себе, в своих родных и близких, уверены в своих коллективах, в своих руководителях. Только с верой по жизни мы можем с вами завоевать и малые, и большие победы.

Людмила Нещадим вручила почетные грамоты и благодарности от администрации Гатчинского округа 27-ми представителям агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Награды получили трактористы, ветеринары, бригадиры, техники, свинарки, доярки, животноводы, птицеводы, работники хлебокомбината, комбикормового завода, племзаводов и многих других предприятий.

Почетной грамотой администрации Гатчинского муниципального округа награждены: старший мастер участка фасовки консервированных кормов Гатчинского комбикормового завода Любовь Капустинская, тракторист ООО «Славянка М» Валерий Купченко, работники племзавода «Красногвардейский»: бухгалтер финансово-экономического отдела Светлана Фатиева и главный энергетик Сергей Олконен.

Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального округа» вручен директору племзавода «Красногвардейский» Олегу Сергиенко.

Заместитель председателя регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Кораблев зачитал поздравления от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и депутата Госдумы РФ Сергея Яхнюка и провел церемонию награждения. Почетной грамоты областного комитета по АПК удостоены: работники племенного завода «Красногвардейский» – главный агроном Юлиана Егорова и техник-биолог Андрей Жекю, сотрудники АО «Нива-1» – директор Сергей Демкович и диспетчер Лариса Одеяненко, наладчик тесторазделочных машин Гатчинского хлебокомбината Вадим Иванов, бригадир животноводческой фермы «Рейзино» племенного завода «Черново» Ольга Махотина, начальник участка готовой продукции Гатчинского комбикормового завода Елена Шутилова.

Благодарность областного комитета по АПК получили 15 представителей гатчинского агропрома. В их числе – работники птицефабрики «Войсковицы», агрокомплекса «Оредеж», Гатчинского хлебокомбината, предприятия «Галактика», комбикормового завода, АО «Нива-1», племзавода «Красногвардейский».

Также с профессиональным праздником работников гатчинского агропрома поздравил начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов.

Депутат областного парламента Татьяна Бездетко выступила с поздравительным словом и вручила заслуженным представителям гатчинского АПК награды. Почетным диплом Законодательного собрания Ленинградской области награждены сотрудники Гатчинского комбикормового завода: начальник службы по разработке рецептур и контролю качества Анна Баженова и аппаратчик, слесарь 6 разряда цеха предварительных смесей Юрий Сотников. Благодарности областного парламента удостоена зоотехник-селекционер АО «Красногвардейский» Наталья Турышева.

На праздничном вечере звучало много искренних слов благодарности тем, кто, невзирая на превратности климата, успешно трудится на гатчинской земле. В концертной программе приняли участие лауреат международных конкурсов, участник телевизионных проектов Методие Бужор, заслуженный артист России Сергей Рогожин, лауреат премии «Шансон» Афина. В завершение торжества особыми аплодисментами и подарками наградили ветеранов труда – старейших работников АПК Гатчинского округа.

Праздник прошел под девизом «Сохраняем традиции. Созидаем жизнь!» – именно так живут и работают замечательные труженики Гатчинской земли. Неслучайно следующий – 2026 год – объявлен в Ленинградской области Годом команды созидания.

Екатерина Дзюба