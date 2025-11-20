Где в Гатчине отключат воду 21 ноября?
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о плановом отключении холодного водоснабжения.
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с проведением реставрационных работ на объекте «Водонапорная башня», ул. Чкалова, д.2б 21.11.25 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:
г. Гатчина, ул. Чкалова, д.1/2,2,3,5,6,6б,7,7к1,10,10а,10б,10бстр.1,11,13,14,15,16,17/2,18,20,22,24,24а;
ул. Лейтенанта Шмидта, д.4.
