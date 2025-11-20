Петербуржцы и жители Ленинградской области сдали в банки свыше 2 млн монет

Акция проходит два раза в год весной и осенью, в ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счет.

«Всего за этот год во время весенней и осенней «Монетной недели» жители Петербурга и области обменяли более 4 млн монет на сумму более 17,6 млн рублей, по сравнению с прошлым годом количество собранных монет увеличилось на 46%, а сумма на 78%. Многие участники специально копят мелкие монеты и приносят их в банки именно во время акции. Чтобы вернуть монеты в обращение, необязательно ждать проведения акции – нужно просто оплачивать ими товары и услуги. Ведь монеты такое же законное средство платежа, как и банкноты. При этом они более долговечны, чем бумажные деньги», - отметил начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, по всей стране в оборот вернулось более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя».

Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.

Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России