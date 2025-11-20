Петербуржцы и жители Ленинградской области сдали в банки свыше 2 млн монет
Во время осенней акции «Монетная неделя» жители Северо-Запада принесли в банки и вернули в обращение почти 4 млн монет разных номиналов на общую сумму более 18 млн рублей. При этом половину из них сдали в банки петербуржцы и жители Ленинградской области, которые вернули в обращение более 2 млн монет на сумму более 9,5 млн рублей. Самыми востребованными оказались монеты номиналом 10 рублей, затем - 1 рубль и 10 копеек.
Акция проходит два раза в год весной и осенью, в ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счет.
«Всего за этот год во время весенней и осенней «Монетной недели» жители Петербурга и области обменяли более 4 млн монет на сумму более 17,6 млн рублей, по сравнению с прошлым годом количество собранных монет увеличилось на 46%, а сумма на 78%. Многие участники специально копят мелкие монеты и приносят их в банки именно во время акции. Чтобы вернуть монеты в обращение, необязательно ждать проведения акции – нужно просто оплачивать ими товары и услуги. Ведь монеты такое же законное средство платежа, как и банкноты. При этом они более долговечны, чем бумажные деньги», - отметил начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.
Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, по всей стране в оборот вернулось более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя».
Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.
Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России