Цифровые сервисы упрощают взаимодействие с судебными приставами в Ленинградской области

Через портал госуслуг пользователи могут направлять судебным приставам заявления, ходатайства, объяснения и жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству. Сервис позволяет получать актуальную информацию о долгах, отслеживать ход исполнительного производства, узнавать о принятых мерах, в том числе связанных с ограничениями в отношении должников и их имущества: например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Кроме того, граждане имеют возможность подать заявление о сохранение прожиточного минимума, о приостановлении исполнительного производства в отношении участника СВО, записаться на прием к должностным лицам службы, оперативно получать уведомления и вовремя оплачивать долги.

Для юридических лиц на портале реализована возможность делегирования полномочий сотрудникам. Руководители организаций могут выдавать доверенности работникам для подачи заявлений о предоставлении государственных услуг ФССП России, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

С помощью личного кабинета на портале «Госуслуги» граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства посредством доступных платежных систем. Дистанционный способ оплаты задолженности позволит избежать посещения отделений судебных приставов, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области