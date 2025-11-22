Парк Зверинец: удивительное рядом

Гатчинская экотропа

Предзимье – особое состояние природы. Через бревенчатую арку мы ступаем на экотропу. И попадаем то ли в Берендеево царство, то ли в пушкинское Лукоморье. Туда, где «на неведомых дорожках следы невиданных зверей», «чудеса и леший бродит». Первозданная красота болотистой местности. А какой воздух!

Эта тропа изначально была создана энтузиастами. Когда в 2020 году территория парка Зверинец была передана музею-заповеднику «Гатчина», он стал отвечать за ее благоустройство.

Благодаря удобному настилу парим над топкими кочками и двигаемся вглубь лесополосы к берегу речки. Настил через болото делали сотрудники отдела «Зверинец» ГМЗ «Гатчина». Всё из дерева, только в начале тропы, где совсем вода и топко, настил на металлических сваях.

Вдоль тропы – избушки на курьих ножках, ежики, над головой парят птицы и диковинные колокольчики. Всё исключительно из природного материала: трава, веточки, палочки, ягодки. Этот «средовой дизайн» выполнен с участием студентов Школы дизайна Гатчинского университета. Понятно, что такие арт-объекты – не долгожители, но зато среда безмусорная. Упало, сгнило – сделали новые.

Сейчас протяженность экотропы – один километр. После окончания работ будет около 1,5 км. Степень готовности – высокая!

- Деревянный настил и арка-вход на тропу появились в сентябре 2024 года. До этого, в 2023 году, был сделан отрезок тропы и установлены ворота на участке между Красной и Можжевеловой дорогами. За год тропа заметно удлинилась. Осталось отсыпать опилками и песком небольшой участок, и она совместится с экотропой, которая была открыта первой, на другом берегу реки, – поясняет Семен Павлович.

Если вы приедете в Зверинец уже сейчас, выйти на экотропу можно так: паркуемся на Сокколовском шоссе, от парковки идем направо в сторону парка. Проходим мимо инсталляции «Мельница», далее идем вдоль ограды Дворцового парка. Путь по Пильненской дороге займет примерно 10 минут. Не доходя 100 метров до Пильного моста, слева будут деревянные ворота на тропу.

С этого места дорожка

500 метров будет петлять по лесополосе. В конце пути настила нет. Среди зарослей болотной травы протоптана дорожка. Пройдете по ней около 200 метров и окажетесь на берегу реки Теплой. У понтонного моста переходите через речку, и через 50 метров с левой стороны вдоль берега будет продолжение маршрута.

Отремонтировано около 11 км дорог

Гатчинские жители знают, что дорожки в Зверинце давно требовали ремонта: в низких болотистых местах они так износились, что из-под слоя щебня вылезли старинные бревна – гать. Едешь на велосипеде и подпрыгиваешь. Да и пешком небезопасно. Местами и вовсе не пройти из-за заросших и размытых дорог.

Последние 2–3 года основные дороги приводятся в порядок по всему Зверинцу. Гати оставляют, сверху укладывают слой песка и щебня. Как пояснил Семен Павлович, на конец осени 2025 года уже отремонтировано порядка

11 километров.

Предзимье, туман, тишина... В рабочий день парк почти безлюден. Спецмашина весело бежит по дорожкам, которые еще недавно были топкими. Сейчас в Зверинце только одна освещенная дорога, транзитная – от микрорайона Хохлово поле до Мариенбурга. Летом здесь допоздна гуляют с колясками и собаками, катаются на велосипедах, бегают, шагают с палками любители нордической ходьбы.

Есть ли намерение осветить другие дорожки в Зверинце?

- В мыслях есть, в планах пока нет. Эти дорожки декоративные. Если освещать, то целесообразнее перекрестки и поляны, а не всю дорожную сеть. Так интереснее, идешь на просвет, – говорит Семен Павлович.

Что касается ближайших задач, в списке значится расчистка бурелома у вертолетной площадки и тропинок, по которым катаются лыжники. Семен Павлович отметил конструктивное взаимодействие с Федерацией лыжного спорта и другими спортивными организациями местного и регионального уровня.

Одно из направлений сотрудничества: развести пешеходов, которым для прогулок зимой требуются безопасные, посыпанные дорожки, и лыжников, для которых такие условия неприемлемы.

Родник — «как на старых картах»

На пересечении дорог Цагове и Можжевеловой, ближе к Сокколовскому шоссе, находится красивый родник. Как пояснил Семен Павлович, родник старый. Его нашли на исторических чертежах. Неподалеку на поляне стоял егерский домик, казармы и большой загон для скота.

Чтобы привести этот участок парка в порядок, использовали пудостьский камень – остатки от ремонта парковых построек. Родник облагородили. Вкопали кольцо. Сделали навес в виде домика-колодца и водоотвод, откуда уверенной струей бежит вода. Сразу решила попробовать – вода очень приятная, никакого привкуса.

- Вижу, воду из родника охотно берут местные жители. В планах всё-таки отвезти ее на экспертизу, – говорит Семен Павлович.

Рядом с родником был выгон – круг, куда навстречу с охотником выгоняли дичь. Он зарос так, что круга было не видно. Теперь это большая ровная площадка. Как «на пяти дорогах», где работники парка тоже навели красоту. Всего в парке шесть выгонов.

Еще одна новинка – питомник в районе пересечения Пильненской дороги и дороги Цагове. Территория обозначена бревенчатыми столбами. От дороги Цагове к питомнику ведет деревянный мостик. Рядом – информационная табличка.

Питомники были в парке и при царе. Силами сотрудников отдела «Зверинец» эту поляну выровняли, посадили молодые хвойные и лиственные деревья, которые будут использоваться для подсадки на территории парка.

Деревья сажают во всех гатчинских парках. Всё строго по науке, по проекту. В Приоратском парке этой осенью будет посажено 100 деревьев: сосна, ель, береза, пару дубов и рябина.

- Новые деревья с двух сторон украсят природный амфитеатр перед Приоратским дворцом. В основном они будут посажены на холме. Кстати, в ноябре это делать не поздно. Деревья с закрытой корневой системой можно сажать и зимой, – отметил Семен Павлович.

Порядок восторжествует!

К сожалению, от вандализма страдают не только городские постройки, но и парк. Ломаются стенды, скамейки. Ажурные царские мостики теряют витые металлические перила, временные мостики – деревянные ограждения. На самых популярных у ныряльщиков мостиках перила приходится менять каждый год. С этой задачей сотрудники отдела «Зверинец» справляются собственными силами.

Много беспокойства вызывают гонщики на скутерах и мопедах. С каждым годом их становится больше.

- На следующий год в планах музея-заповедника завершить ограждение Зверинца. Последний участок – у Орловой Рощи. В Зверинце будут установлены ворота и 5-6 постов охраны. Они будут обеспечивать безопасность на территории парка, – сообщил Семен Павлович.

Будем надеяться, порядок восторжествует.

Татьяна Можаева