Активисты «Единой России» Ленобласти провели футбольный матч с командой «Ленинградец»

В матче против «Ленинградца» сыграли и.о. руководителя регионального штаба «МГЕР» Ленобласти Владислав Ткаченко, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» по Всеволожскому району Константин Паламарчук, а также сотрудник регионального исполкома партии Николай Петров.

Игра проходила в Павловске, на стадионе «Олимпиец». Несмотря на разницу спортсменов в классе, матч получился напряженный и обоюдоострый. В начале встречи «Ленинградец» забил 2 гола футболистам «Единой России», но это не сломило партийцев и уже к концу первого тайма она также забили 2 мяча, сделав счет 2:2. Во втором тайме футболисты старались переломить ход матча, но отличиться никому не удалось. Товарищеский матч так и закончился со счетом 2:2.

«На мой взгляд, игра получилось очень зрелищной и острой. Несмотря на то, что по ходу матча мы проигрывали в 2 мяча, мы смогли выровнять игру и отыграться, потому что «Молодая Гвардия Единой России» – это команда, которая не отступает перед трудностями и никогда не сдается! Хочу поблагодарить «Ленинградец» за то, что дали нам возможность попробовать свои силы и вместе показать такую игру. Это наш первый матч против профессионального клуба, но я уверен – не последний!», – отметил Владислав Ткаченко.

«Я искренне рад, что сегодня принял участие в этом, не побоюсь этого слова, историческом событии. С детства обожаю футбол, чаще всего играл на воротах, поэтому и сегодня выбрал эту позицию. Поначалу было волнительно, но ко второму тайму просто получал удовольствие. Очень понравилось, что обе команды полностью отдавали себя на поле, несмотря на то что матч товарищеский. Хотелось бы эту славную футбольную традицию продолжить и дальше играть с разными профессиональными командами!», – подчеркнул Николай Петров.

После матча, футболисты обеих команд поблагодарили друг друга за хорошую игру и сделали совместную памятную фотографию.

Владислав Ткаченко отметил, что спортивные состязания, в которых активисты принимают участие – далеко не последние, помимо футбола МГЕР будет принимать участие в соревнованиях и по другим видам спорта.

«Важно, чтобы молодые ребята, которые приходят к нам, видели, что у нас не только политика, но и настоящая спортивная семья, в которой процветает здоровый образ жизни и интересные спортивные соревнования», – добавил он.

Активисты «Единой России» показали, что спорт для молодежи Ленобласти – часть жизни, и молодые партийцы всегда готовы проявить себя и развиваться в этом направлении.