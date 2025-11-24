Форум креативных индустрий Ленобласти: новая точка роста для экономики

«Ленинградская область входит в число регионов-лидеров по количеству предпринимателей, включенных в реестр креативных индустрий. Этот сектор становится одной из точек роста экономики. Всё чаще создаются продукты на стыке технологий и творчества, и наша задача — поддержать их развитие, помочь превратить идеи в устойчивые бизнес-модели», — рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков.

Программа форума сфокусирована на практических инструментах для развития и масштабирования проектов. В течение дня участники смогут посетить дискуссии, воркшопы, тематические выставки и площадку, посвященную применению искусственного интеллекта в креативных процессах.

Открывающая пленарная дискуссия будет посвящена влиянию креативных индустрий на социально-экономическое развитие региона. В ней примут участие представители органов власти и федеральных институтов, в том числе вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков, эксперты Агентства стратегических инициатив, Высшей школы экономики, «Севкабель Порт» и Школы управления «Сколково».

Дальнейшая программа охватывает применение технологий искусственного интеллекта, развитие модных и дизайн-брендов, работу с ремесленными практиками, гастрономическими проектами и моделями создания креативных кластеров.

В мероприятиях примут участие более 40 специалистов из образовательных учреждений, креативных площадок, компаний и профессиональных сообществ региона и страны.

Отдельным элементом программы станет интерактивная зона «ИИ и креативность». Участники смогут протестировать генеративные инструменты, получить визуальные материалы в различных форматах и обсудить с экспертами сценарии использования технологий в бизнес-процессах.

В рамках форума также будут открыты выставки «Экспозиция памяти Сергея Курехина» и «Адреса перемен. Художественная жизнь Ленинграда–Санкт-Петербурга 1980–2000». Завершится программа вечерним перформанс-шоу с участием дизайнеров и творческих коллективов Ленинградской области, где будут представлены результаты совместной работы участников форумных сессий.

Мероприятие пройдет 26 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 93. Участие бесплатное по предварительной регистрации.