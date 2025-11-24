Егор Громов – победитель «Подроста»

Конкурс проходил в стенах Лесотехнического университета им. Кирова. Школьники из девяти районов Ленинградской области представили свои проектные и исследовательские работы на тему сохранения лесных экосистем.

Егор выступил с докладом, посвященным удивительному миру пчел и пчеловодству. Его работа была настолько глубокой и интересной, что покорила всех членов жюри.

Путь к этой победе начался с экскурсии на пасеку Иноземцевых, которая пробудила в Егоре неподдельный интерес к этим трудолюбивым насекомым. Этот интерес, благодаря поддержке руководителя С.И. Иванниковой, перерос в серьезную исследовательскую работу.

Поздравляем Егора Громова и его наставника Светлану Ивановну с заслуженной оценкой их труда!

Работы победителей будут направлены на федеральный этап конкурса, который состоится в 2026 году.

Андрей Соколов