Ленинградская область и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество

18 ноября стороны договорились о заключении меморандума о сотрудничестве между ЛГУ им. А.С. Пушкина и Таразским университетом им. М.Х. Дулати. Партнёрство будет включать обучение специалистов из Жамбылской области по программам переподготовки, организацию академической мобильности для студентов и преподавателей, а также запуск совместных образовательных программ. 20 ноября был подписан меморандум об установлении дружественных отношений между Сосновоборским городским округом и городом Тараз. Кроме того, было принято решение о партнёрстве между Сосновоборским политехническим колледжем и Жамбылским политехническим высшим колледжем. Это сотрудничество направлено на подготовку кадров для строящейся в Казахстане атомной электростанции, которую реализует госкорпорация «Росатом».

Также в рамках визита делегация ознакомилась с работой Центра управления регионом Ленинградской области, посетила Мемориал мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида, а также побывала в Гатчинском центре образования «Высший пилотаж» и Большом Гатчинском дворце. В Сосновоборском городском округе для гостей провели экскурсию на Ленинградской АЭС и организовали встречу с главой округа Михаилом Воронковым.

«Мы не просто подписываем документы — мы строим надежный мост в будущее для наших студентов и экономик двух регионов. Уверен, что побратимские связи между Сосновым Бором и городом Таразом, установленные в ходе этого визита, станут драйвером не только для образовательных, но и для культурных проектов, откроют новые возможности для «народной дипломатии», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин.