Подтвердить кредит в Сбере можно с помощью близкого человека — тогда деньги придут быстрее

В приложении СберБанк Онлайн теперь можно поручить доверенному человеку подтверждать операции, в том числе оформление кредита. Это позволяет быстро и безопасно получить кредит без ожидания в период охлаждения: если близкий подключён, деньги на карту поступят за несколько минут после одобрения кредита. Иначе процесс займёт больше времени — от 4 часов для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и от 48 часов для кредитов свыше 200 тыс.

Такая пауза введена с 1 сентября 2025 года и направлена на защиту клиентов — она помогает предотвратить мошенничество и необдуманные заимствования. Подтверждение операции близким человеком добавляет ещё один уровень безопасности: доверенное лицо убеждается, что действие совершается осознанно и не под влиянием злоумышленников. Это повышает надёжность операций и помогает клиентам быть уверенными в сохранности своих средств.

Важно, что доверенного человека необходимо подключить заранее, за два дня до подачи заявки на кредит. Если сделать это уже во время оформления кредита, опция сработает только при следующем обращении.

Сервис доступен всем пользователям СберБанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в раздел «Близкие» и выбрать нужного человека из списка контактов.

