Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.11.2025 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;

п. Новинка;

х. Разгуляево, ул. Центральная.       

 

25.11.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Большое Верево,

д. Коммолово,

п. ж/д ст. Верево.

 

25.11.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

пр-кт. Красноармейский д.1, парк Сильвия.

 

25.11.25 с 09:00 до 17:00

Коммунарское ТУ:

г. Коммунар: 

ул. Гатчинская д. 1а; ул. Пионерская д. 15, 13; ул. Школьная д. 6, 6а, 6б; ул. Пионерская д. 17, 11, 21 (5-8 подъезд), 9, ГРП (ГАЗ), 19; ул. Гатчинская д. 32 (д/с №35).