Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.11.2025 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Каменный ручей;
п. Новинка;
х. Разгуляево, ул. Центральная.
25.11.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Большое Верево,
д. Коммолово,
п. ж/д ст. Верево.
25.11.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр-кт. Красноармейский д.1, парк Сильвия.
25.11.25 с 09:00 до 17:00
Коммунарское ТУ:
г. Коммунар:
ул. Гатчинская д. 1а; ул. Пионерская д. 15, 13; ул. Школьная д. 6, 6а, 6б; ул. Пионерская д. 17, 11, 21 (5-8 подъезд), 9, ГРП (ГАЗ), 19; ул. Гатчинская д. 32 (д/с №35).
