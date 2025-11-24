Сто лет в жизни страны

Всероссийское общество слепых было создано в непростое послереволюционное время как организация, призванная защищать интересы незрячих людей и помогать им. Официальной датой его образования считается 8 июля 1925 года. С тех пор минуло больше ста лет, вместивших в себя нелегкие трудовые будни, тяжкое время войны и послевоенной разрухи, смену политического строя, трудные девяностые годы и многое другое.

Многое было достигнуто за этот период – от создания первых кружков по обучению письму и чтению по системе Брайля для незрячих, первых успехов по трудовому устройству и культурно-просветительному воспитанию слепых до активной работы по реабилитации, поддержке и интеграции в общество инвалидов по зрению.

Предприятия ВОС в нашем регионе, как и во всей стране, решали важнейшую государственную задачу профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов по зрению. В 1946 году в Гатчине открылось учебно-производственное предприятие «Свет» для людей с нарушениями зрения. В 1951 году в поселке Кобрино появился производственный участок, на котором вместе со зрячими людьми работали инвалиды по зрению, в основном фронтовики. В том же году было создано отделение ВОС в Гатчине.

Сейчас Гатчинская межрайонная местная организация Всероссийского общества слепых объединяет инвалидов по зрению, проживающих в Гатчине, Гатчинском округе, в Волосово и Волосовском районе. В организации состоит 290 человек. Среди них – спортсмены, музыканты, поэты. Незрячие люди завоевывают первые места в чемпионатах, спартакиадах и туристических слетах.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области успешно действуют пять производственных предприятий ВОС, и среди них – гатчинский филиал учебно-производственного предприятия «Свет» (Санкт-Петербург). Со знаковой датой членов Гатчинской ВОС поздравили представители этой организации.

- Вы все – молодцы! – сказал заместитель генерального директора УПП «Свет» Роман Жестков. - Сто лет за плечами – это большой опыт. Спасибо, что вы передаете свои знания, умения и навыки следующим поколениям.

- Для нас этот юбилей – великий праздник, потому что в течение столетия мы всегда были вместе. Это важно, – подчеркнул сотрудник предприятия Даниил Молчанов.

Среди почетных гостей праздничного юбилейного мероприятия была и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Замечательные слова на вашем логотипе – «100 лет в жизни страны», – отметила Людмила Николаевна. - Сколько всего пришлось пережить Обществу вместе с нашей страной! Разные этапы истории, разные задачи... Но для Общества и его руководителей главным всегда оставалось объединение всех его членов, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Искренне хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы вместе. Поддерживая друг друга, вы находите возможность решать абсолютно новые задачи, стоящие перед всем нашим обществом.

Людмила Нещадим поблагодарила членов ВОС за их жизненную стойкость и за большую культурно-просветительскую работу, которую они проводят в своем обществе и далеко за его пределами. Она заверила, что администрация Гатчинского округа, в свою очередь, продолжит оказывать всестороннюю поддержку в части благоустройства, разработки и реализации социальных программ, нацеленных на создание комфортных условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вот уже много лет местная организация ВОС успешно сотрудничает с Гатчинским отделением Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

- Руководитель местного отделения ВОС Валентина Владимировна Григорьева – наш большой друг и помощник, – сказала председатель ВОИ Ирина Владимировна Запащикова. - Мы реализовали много совместных проектов, и я надеюсь, что наша дружба будет продолжаться всегда.

«Люди — наша гордость и слава»

Все эти годы основой Гатчинской ВОС были люди – гордость и слава этой организации. В этот праздничный день ветеранам Общества, которые посвятили ему всю свою жизнь и много лет отработали на предприятиях ВОС, были вручены памятные юбилейные медали.

Секретарь Гатчинской ВОС Людмила Васильевна Шайнюк представила книгу «История в биографиях», входящую в тематический сборник «Эстафета поколений 1924–2024». В это издание вошли биографические сведения о председателях региональной и местных организаций ВОС, руководителях предприятий ВОС региона, внесших весомый вклад в создание, становление и развитие общественной организации инвалидов по зрению.

В этой книге есть и имя ветерана Гатчинского отделения ВОС Анатолия Логинова.

- Анатолий Евгеньевич – история нашей организации, – сказала председатель Гатчинской ВОС Валентина Владимировна Григорьева. - Большой труженик, он на протяжении шестнадцати лет руководил нашей организацией, любил и направлял нас.

- Я от всего сердца благодарен Всероссийскому обществу слепых и тогда еще Советской власти, – признался Анатолий Логинов. - Люди с таким значительным недостатком здоровья были не брошены нашей страной. Я, как и многие из нас, жил и учился в школе слепых на полном государственном обеспечении. Нас выучили, предоставили работу. Государство помогло нам, чтобы наша инициатива, наше желание трудиться на благо страны были исполнены.

Для гостей и участников праздника прозвучали музыкальные поздравления в исполнении замечательных солистов Гатчинской ВОС Ларисы Михайловны Кулик и Людмилы Андреевны Маркиной. Юбилейный вечер продолжился дружеским чаепитием и душевными беседами, еще раз доказавшими важность таких встреч.

Юлия Лысанюк