По поручению губернатора в Ленинградской области стартовала расширенная программа обучения для предпринимателей – участников СВО

Основанием для разработки новой программы стал запрос предпринимателей – участников специальной военной операции, который губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично отметил как ключевой.

«Участники СВО сказали, что стажировка стоит дороже, чем деньги», — подчеркнул губернатор в ходе пресс-конференции 2 сентября.

Этот сигнал лег в основу решения о запуске расширенного формата подготовки. Новая программа рассчитана на месяц и включает 47 академических часов: теоретические и практические занятия, разбор реальных кейсов и индивидуальную работу экспертов с каждым проектом. Формат обучения комбинированный, что позволяет участникам совмещать предпринимательскую деятельность с образовательным процессом. По итогам выдается документ о повышении квалификации государственного образца.

Основу группы составляют предприниматели – участники СВО, получившие региональные гранты и развивающие собственный бизнес. Ранее они прошли базовый курс «Бизнес Героев 47», который помог им запустить свое дело. Отдельные места предусмотрены для социальных предпринимателей – грантополучателей, чтобы участники могли обмениваться опытом и решениями в сфере развития проектов, ориентированных на жителей региона.

Директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин отметил:

«Расширенная программа — это следующий шаг в реализации поручения губернатора по долгосрочной поддержке предпринимателей – участников СВО. Мы усилили практическую часть, добавили индивидуальное сопровождение и наставничество, чтобы помочь грантополучателям выстроить устойчивые бизнес-модели и повысить эффективность своих проектов. Прохождение этого этапа обучения позволит предпринимателям подготовиться к участию в следующей мере поддержки — гранте до 3 млн рублей».

Ленинградская область продолжает развивать комплексную систему поддержки участников СВО, совмещающую грантовое финансирование, консультации, обучение и сопровождение бизнеса на всех этапах его развития.