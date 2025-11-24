Жители Ленинградской области могут принять участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийской акции «Ёлка желаний», прошла в Национальном центре «Россия». Организаторы рассказали о том, как будет проходить акция в текущем сезоне, какие нововведения ожидают участников, а также какие категории граждан смогут принять участие в качестве мечтателей, и какие их желания могут быть исполнены. Кроме того, на пресс-конференции анонсировали дополнительные форматы: «Праздник на стол», «Внуки с подарками», «Хвостатый Новый год».

«Ёлка желаний» — это масштабная социальная инициатива, которая в преддверии Нового года объединяет всю страну. Её сила — в десятках тысяч людей, включившихся в доброе дело. Год от года мы видим высокий уровень участия региональных и муниципальных отделений Движения Первых. Мы активно взаимодействуем с партнёрами: наши ёлки появляются на площадках организаций-единомышленников, в торговых центрах, а также на федеральных и региональных событиях во всех субъектах России. На сегодняшний день мы получили около 35 тысяч новых заявок, и эти желания будут исполнены в этом и следующем году. В этом году к акции присоединяются и наши соотечественники из разных стран мира. Они снова выразили готовность помочь детям, и мы рады предоставить им такую возможность. Мы также рассматриваем проведение аналогичных акций в странах, где работают организации — члены Международной ассоциации детских организаций», – рассказал председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В сезоне 2024–2025 годов «Ёлка желаний» объединила около 100 тысяч участников — волонтёров, неравнодушных жителей регионов старше 14 лет и более 1,5 тысячи партнёрских организаций.

В этом году в акции есть нововведения. Например, отменено правило пропуска сезона – теперь загадывать желание можно ежегодно. При этом организаторы по-прежнему стараются в первую очередь помогать исполнять мечты тех, кто ещё ни разу не становился героем сказки. Кроме того, изменился подход к семейным заявкам. Теперь у представителей мечтателей есть выбор и семейную заявку можно разделить: желания детей смогут взять на исполнение разные люди. Одна семья – много волшебников. Также в этом году будет запущен чат-бот «Ёлка желаний» в мессенджере МАХ. С декабря мессенджер станет дополнительным каналом для получения уведомлений и удобной коммуникации между мечтателями и исполнителями.

Кроме того, в прошлом году Движение Первых и благотворительный фонд «Выручаем» пилотно запустили специальную акцию «Праздник на стол» для поддержки малообеспеченных семей. В результате 3084 семьи получили подарочные сертификаты на приобретение продуктов к новогоднему столу. Каждый желающий может зайти на сайт праздникнастол.рф и подарить семьям возможность устроить настоящий праздничный ужин на Новый год.

Также в этом году есть ещё один новый формат «Хвостатый Новый год», организованный совместно с сетью зоомагазинов «Четыре Лапы». Формат расширяет миссию «Ёлки желаний» на домашних питомцев и показывает, что добро не имеет границ. Это шаг навстречу тем, кто не умеет просить о подарках, но так нуждается в нашем внимании. Присоединиться к акции и помочь подопечным приютов можно всего в несколько кликов через официальный сайт хвостатыйновыйгод.рф.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» — это добрая традиция, объединяющая людей по всей стране с 2018 года. Каждый год она помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создает атмосферу настоящего новогоднего чуда и напоминает, что волшебство существует. Президент России Владимир Путин также принимает участие в акции. За семь лет он лично исполнил 21 новогоднее желание. Благодаря ежегодной поддержке более 120 тысяч неравнодушных людей и 1,5 тысяч партнерских организаций за время существования акции было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.

Ознакомиться с условиями участия и загадать желание можно на сайте елкажеланий.рф