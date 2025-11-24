Горячая линия МФЦ – для жителей Ленинградской области

Онлайн трансляция «Директор МФЦ – на связи» пройдет в понедельник, 24 ноября, в 15-00, на платформе ВКонтакте - выпуск можно посмотреть в прямом эфире по ссылке или позднее (в записи).

В прямом эфире «Директор МФЦ – на связи!» будут анонсированы актуальные новости МФЦ 47 региона, популярные услуги и сервисы. Жители региона могут обратиться с вопросами на горячую линию и получить развёрнутый ответ руководства МФЦ Ленинградской области.

Задать вопрос можно во время онлайн-трансляции или после эфира: в комментариях к эфиру, по телефону (812) 775-47-78, в чате телеграм-канала по номеру 8 (931) 303-36-75, через информационно-контактный центр МФЦ 8 (812) 775 47 47, в социальных сетях МФЦ. Вопросы принимаются до эфира, во время трансляции или после выпуска.