Не таблетка, а тренировка: эксперт Пироговского Университета о реальной пользе изучения языков для мозга

Речь — одна из основных когнитивных функций, на которой базируется психическая деятельность человека. Давно известно, что виды активности, связанные с высокой речевой активностью, обладают протективным действием. Они защищают человека от более быстрого старения мозга и снижают риск тяжелых когнитивных расстройств в пожилом возрасте, таких как деменция, в частности, болезнь Альцгеймера.

Конечно, речь не отменяет болезни, которые повреждают мозг, но она способствует совершенствованию нейронной сети. Речь идет не о количестве нервных клеток (оно определено генетически), а о плотности связей между ними. Именно характер и количество связей между различными отделами центральной нервной системы определяют эффективность работы нашего головного мозга.

Таким образом, чем эффективнее речевая коммуникация, тем эффективнее работает нервная система. Билингвизм и мультилингвизм влияют не на патологические процессы сами по себе, а создают своего рода «запас прочности», который болезнь должна разрушить, прежде чем проявятся ее клинические симптомы. Мы знаем, что многие болезни, ведущие к когнитивным нарушениям и деменции, развиваются годами до того, как становятся очевидными.

Поэтому воздействие на речевую функцию — это важный способ улучшить работу головного мозга и значимо повлиять на риск деменции. Если говорить о билингвизме, то, как правило, он формируется в раннем возрасте, когда мозг наиболее пластичен. Мозг — единственный орган, чье строение не только генетически предопределено, но и в значительной степени формируется под влиянием условий жизни и опыта. Чем раньше происходит воздействие на формирование мозга, тем прочнее выстраиваются нейронные связи. Все навыки, усвоенные в раннем детстве, гораздо эффективнее влияют на архитектуру нервной системы.

В подтверждение этого: одно исследование сравнивало школьников и показало, что у успевающих учеников объем мозга был таким же, как и у отстающих, но при этом мозг был «плотнее» — то есть количество связей между нервными клетками в областях, отвечающих за обучение, было значительно выше.

Таким образом, изучение языков полезно не только в детстве, но и в старшем возрасте. Если же говорить о профилактике деменции, то начинать лучше не в пожилом возрасте, а уже в средние годы, около 40-50 лет.

Иллюстрация freepik.com