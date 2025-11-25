Где в Гатчине отключат воду 26 ноября?
В связи с производством работ на сетях водопровода по устранению утечки 26.11.2025 с 09:00 и до окончания работ будет отключено ХВС по адресам:
Рубрики: ЖКХ
ул.Нестерова д.6/8,
ул.Григорина д.4, 4А, 6, 6А, 8, 12 (Балт.вокзал), 7, 7А (218 АРЗ), 9, 11,
ул.Киевская д.1, 2 (кафе),4, 4А,4Б,6, 6А (в/госпиталь),8, 10, 7/15, 9Б, 12, 14, 16, 18, 20 (кафе "Империал"), 24, 26, 32, 38, 40, 46, 48, 50, 68, 72, 74, 86, 88;
ул. Новопролетарская, Школьная, Кузьмина, Пионерская, Старая дорога, пер.Сквозной.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.