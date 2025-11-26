Молодежь Ленобласти может выиграть путешествие

Участвовать могут региональные органы власти, государственные учреждения, НКО, общественные объединения и вузы, которые реализуют молодёжные конкурсы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание. Проект призван выявить и поддержать те организации, которые наиболее эффективно создают условия для вовлечения молодёжи в полезные инициативы. Победители смогут заключить соглашение с программой «Больше, чем путешествие» и вручать своим лучшим участникам специальные сертификаты на путешествия.

Как принять участие?

1. Разработать концепцию и положение о своём конкурсе, запланированном на 2026 год;

2. Подать заявку по электронной почте: info@morethantrip.ru .

Ключевые даты проекта:

До 5 декабря 2025 г. – подача заявок;

6–12 декабря 2025 г. – заочная оценка заявок экспертной комиссией;

13–19 декабря 2025 г. – очная защита проектов;

24 декабря 2025 г. – объявление победителей.

Программа «Больше, чем путешествие» — проект Росмолодёжи, в рамках которого более 310 тысяч молодых людей уже отправились в познавательные поездки по стране. Участники не только знакомятся с культурными и историческими достопримечательностями, но и посещают промышленные предприятия, вузы, занимаются волонтёрством и даже получают предложения о стажировке. Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке «Движения Первых», Российского общества «Знание», платформы «Россия – страна возможностей» и других ключевых партнёров.