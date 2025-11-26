В Сертолово открылось уникальное для России производство медицинских изделий
Лабораторная диагностика будет обеспечена российскими изделиями — системами забора крови, произведёнными в Ленинградской области компанией «МируМед».
Рубрики: Экономика
Из игольных хлыстов на полностью автоматических линиях производятся идеально заточенные медицинские иглы - канюли.
В новых цехах запускается также производство вакуумных пробирок всех типоразмеров и пластиковых комплектующих для их сборки.
Инвестиции в запуск проекта составили 1,5 млрд рублей, объем выпуска — 180 млн штук пробирок и не менее 400 млн штук пластиковых компонентов, а также 300 млн штук готовых заточенных игольных трубок.
Создано более 40 новых рабочих мест.
