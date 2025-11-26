Награды гатчинских бадминтонистов

С 14 по 17 ноября более 300 спортсменов из 16 регионов страны боролись за победу на Всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону «Встающие на крыло».

Всеволод Черкасов из Гатчины в паре с Николаем Платоновым из Москвы уверенно обыграли всех своих соперников в группе до 19 лет, став победителями соревнований в мужском парном разряде.

С 17 по 20 ноября Орел принимал уже взрослых спортсменов на Всероссийских соревнованиях «Кубок Альтаира». Всего было 109 участников из 12 регионов. Ленинградскую область представил Егор Смирнов – воспитанник бадминтонного клуба «Гатчина». Выступая с Викторией Воробьевой, новой партнершей из Москвы, Егор Смирнов дошел до финала. К сожалению, спортсмены уступили соперникам и стали серебряными призерами.

В мужском парном разряде Егор Смирнов впервые выступал с Александром Гурьяновым из Нижнего Новгорода. В полуфинале бадминтонисты едва уступили своим соперникам из Московской области. Счет в трех партиях был 21:17, 21:19 и 21:23. Егор Смирнов вместе с Александром Гурьяновым стал бронзовым призером!

Поздравляем спортсменов и их тренеров с тремя медалями престижных соревнований!