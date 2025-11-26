Гатчинцы – в финале премии «Человек труда»

21 ноября партия «Единая Россия» провела торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов первой Национальной премии «Человек труда». Цель мероприятия – повышение престижа инженерных и рабочих специальностей, укрепление стремления россиян жить и работать в своей стране. Всего было получено порядка 3000 заявок. Победители определялись в ходе трехэтапного конкурса, включающего региональный отбор и всенародное голосование. Конкурс проводился по следующим категориям: технологический лидер, лучший наставник, трудовые династии, молодой специалист, совет ветеранов, трудовое патриотическое воспитание.

Ленинградская область первой завершила конкурс на региональном уровне, выбрав победителей для участия в финале. Региональный координатор партпроекта «Выбирай свое» и премии «Человек труда», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев поблагодарил всех, кто нашел возможность принять участие в конкурсе: «Несмотря на то что в этот раз представители Ленобласти не вошли в число победителей на федеральном этапе, наши кандидаты достойно представили 47 регион, и, надеюсь, в следующий раз наши земляки примут еще более активное участие в Национальной премии "Человек труда"», – сказал Сергей Васильевич.

Победители регионального этапа – три жительницы Гатчинского округа – приняли участие в финале премии «Человек труда» в Москве: директор Большеколпанской школы Галина Ибадова – в номинации «Лучший наставник», директор АНО «Акуна Матата» Ирина Кириллова и учитель биологии Большеколпанской школы Юлия Коваленко – в номинации «Трудовое патриотическое воспитание». Отметим, что Большеколпанская школа первой открыла профильный агрокласс, ученики которого знакомятся с работой в сельском хозяйстве не только в теории, но и на практике, усваивая непреложную истину: труд аграриев важен, почетен и престижен.

Андрей Соколов