Голосовой бот отвечает на вопросы должников и взыскателей

В центре телефонного обслуживания ФССП голосовой бот «Полина» принимает и обрабатывает заявки граждан, а также синтезирует речевой ответ. Бот определяет тематику запроса и различные сценарии обработки вызова. Услуга доступна по номеру 8 800 303-00-00.

Во время общения с гражданином «Полина» запрашивает его имя, отчество, фамилию, дату рождения и регион регистрации. На основании полученных данных система формирует запрос и затем предоставляет абоненту информацию из Банка данных исполнительных производств. Более подробная информация сообщается после подтверждения личности звонившего и предоставления им персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот может предоставить информацию о возбуждении исполнительных производств, об аресте на имущество или банковские счета, об ограничениях регистрационных действий с имуществом, а также о запрете выезда за пределы РФ, движении денежных средств или оплате задолженностей.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области