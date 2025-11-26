Многодетным семьям – новая мера поддержки

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко 25 ноября на церемонии вручения ключей от микроавтобусов многодетным семьям.

Прямо у здания правительства 11 семей получили новые автомобили и уехали в свои районы: Кировский, Кингисеппский, Гатчинский, Приозерский, Лодейнопольский, Лужский, Всеволожский, Выборгский и Волховский.

Микроавтобусы марки «ГАЗ» оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом ОСАГО.

С 1 января 2026 года у многодетных семей появится выбор. Для них будет введена двойная форма поддержки: вместо автомобиля повышенной проходимости семья может выбрать денежный эквивалент его стоимости – не менее 3 млн рублей, которые можно направить на улучшение жилищных условий или полное погашение ипотеки.

«Ленинградская область – рекордсмен по темпам роста числа многодетных семей. За последние десять лет их количество в регионе выросло больше всего в Российской Федерации. В этом году на все формы поддержки из бюджета было направлено

18 млрд рублей, а на следующий год запланировано уже больше 20 млрд рублей. Но многодетная семья – это не только бюджетная поддержка, это любовь, забота друг о друге», – отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что в Ленинградской области предоставление автомобиля в качестве меры социальной поддержки предусмотрено многодетным семьям, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей либо не менее пяти несовершеннолетних и одного совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по очной форме обучения. Также предусмотрено обеспечение вторым транспортным средством семей, воспитывающих десять и более несовершеннолетних детей. Всего в Ленинградской области насчитывается 27974 многодетные семьи, в которых растут более 91 тысячи детей.