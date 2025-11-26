Территория любви и заботы

ИДЕИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ — В ОСНОВЕ ПЕРЕМЕН

За последние годы представления жителей о благоустройстве заметно изменились, а сами проекты стали масштабнее и разно образнее. Об этом на пресс-конференции, посвящённой реализации нацпроекта, рассказала заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Ольга Аристова.

— По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко мы при поддержке Минстроя России продолжаем реализацию федерального проекта. Ранее он назывался «Формирование комфортной городской среды», а сейчас — «Инфраструктура для жизни». С 2018 года выполнено комплексное благоустройство более тысячи общественных территорий.

В основе всех преобразований — идеи граждан. В Ленин градской области организован сбор предложений по благо устройству общественных пространств. Заявки жителей отражают дух времени: всё больше востребованы зелёные зоны и природные материалы.

— Мы стали ближе к экологии. Если раньше людям нужны были плитка, асфальт, то сейчас востребованы насыпные дорожки. В последние годы много запросов на патриотические пространства. Это и примета времени, и образовательная функция, и социальная, и связь поколений, — отмечает Ольга Аристова.

Показательно, что точечное изменение (например, обновление детской площадки) уже не является единственным вариантом благо устройства. Немало идей направлено на создание целых комплексов. Люди хотят, чтобы их ежедневные маршруты — с работы до парка или из дома до поликлиники — были продуманы и комфортны.

КАК МЕНЯЮТСЯ ТЕРРИТОРИИ

Один из примеров такого подхода — общественное пространство «Дорога в школу» в Светогорске (Выборгский район). Главная пешеходная дорожка, ведущая из дворов на улице Красноармейской в школу, преобразилась. На асфальте появились «классики» и формулы. Для тех, кто не спеша возвращается с занятий, обустроили игровые зоны. Размяться ребятам помогают лазалки и бату ты, а замедлиться — островки для отдыха и качели. Вдоль дорожек «выросли» современные фонари. Теперь родителям удобно подъехать сюда на машине, ведь рядом оборудовали парковку.

Новая детская площадка в парке культуры и отдыха города Кировска удивляет масштабом и необычной тематикой. Этот комплекс посвящён науке, причём разным разделам физики. Игровые элементы помогают узнать устройство Солнечной системы, а уличные музыкальные инструменты — металлофон, барабаны и глюкофон — изучить законы вибрации и акустики. При этом детская площадка не перестаёт быть местом активного отдыха. Здесь есть разнообразные горки, оборудование для скалолазания и велодорожка для малышей. Трасса закольцована, и ребёнок на самокате или беговеле всегда остаётся в поле зрения родителей.

Благодаря нацпроекту возникла «Бумажная стрелка» в Коммунаре (Гатчинский муниципальный округ). Ещё недавно на берегу реки Ижора напротив дома № 7 по улице Бумажников был замусоренный пустырь. В советские годы здесь находилась площадка бумажной фабрики «Коммунар», в 1990-е территория оказалась заброшенной. После проведения работ жители Коммунара могут любоваться живописными изгибами реки, прогуливаясь по благо устроенной набережной. Также стало проще добраться в центр города с Ижорской улицы.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Проекты для благоустройства в 2026 году уже отобраны, и сейчас продолжается кампания по сбору предложений на 2027 год. Свою инициативу необходимо подать до 30 ноября. Сегодня это можно сделать не только на уровне муниципальных образований Ленинградской области, но и через чат-бот.

Чат-бот Sreda_47_bot в «Телеграме» позволяет отправить предложение о благоустройстве, выбрав муниципалитет и поселение. В этом году от ленинградцев по ступило уже 4,5 тысячи инициатив. Чаще всего они касаются детских пространств, смотровых площадок, экотроп и зон для выгула собак. Как пояснили в комитете по ЖКХ, самые популярные адреса и предложения будут вынесены зимой на региональное голосование. Оценить идеи по благоустройству смогут все жители Лен области старше 14 лет.

АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА

ФОТО: КОМИТЕТ ПО ЖКХ ЛО