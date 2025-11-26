Discover Russia: в Пекине пройдет модный показ российских дизайнеров и презентация-дегустация отечественных продуктов

Продвижение российского экспорта сегодня — это не только контракты на сырье и промышленные товары, но и интеграция нашей культуры, традиций и креативных индустрий. Китайский рынок обладает огромным потенциалом для российских дизайнеров, производителей продуктов питания и высококачественных потребительских товаров. Мероприятие в Пекине, проходящее в рамках годов культуры, позволит нам показать, что Made in Russia — это синоним качества, инноваций и уникального стиля. Мы создаем не просто торговые связи, а формируем мост культурного и экономического доверия», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Мероприятие познакомит китайскую аудиторию с современным обликом России, отечественной модной индустрией, а также гастрономией и кулинарными традициями разных регионов.

В рамках шоу будут представлены коллекции более 20 российских брендов — от небольших региональных до крупных известных имен. В их числе, например, «Елецкие кружева», «Торжокские золотошвеи,» «Нижегородская вышивка», София Енидунаева, JM Sudio, «Дом янтарной моды», Polina Repik и др.

Представители бизнеса примут участие в деловых переговорах с потенциальными партнерами из Китая. Это позволит укрепить позиции российских компаний на международном уровне и реализовать экспортный потенциал креативных индустрий.

Также для гостей будут организованы дегустационные сеты, которые позволят «вкусить Россию» в прямом смысле слова: попробовать продукцию от компаний «Мираторг», «Белевская пастила», «Логика молока», «Русский краб», «Объединенные кондитеры» и других. Также будут проведены B2B-переговоры с сектором АПК.

Отметим, мероприятие пройдет в рамках программы продвижения российской продукции под национальным брендом «Сделано в России». Координатором программы выступает Минпромторг России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», оператор — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль инициатив РЭЦ в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.

Узнать больше о «Сделано в России» можно на официальном сайте.