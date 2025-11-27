Ленинградская область – крупнейший в России производитель мяса бройлеров

В Ленинградской области около 97% мяса производят крупные сельскохозяйственные предприятия, 3% – фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.

Для бесперебойной работы птицефабрики «Северная» и отказа от импортных поставок недостающего объема инкубационного яйца бройлеров, в области увеличена мощность производства репродуктора второго порядка АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». Построена и введена в эксплуатацию новая современная площадка, также проводится модернизация производственных цехов. Завершение модернизации производственных цехов репродуктора позволит в 2026 году производить дополнительное количество инкубационных яиц для обеспечения малых хозяйств высокопродуктивными кроссами бройлеров.

С 2024 года птицефабрика «Северная» полностью обеспечивается инкубационными яйцами финального гибрида бройлеров. Производство инкубационного яйца осуществляет племенной репродуктор АО «Племенная птицефабрика Войсковицы». Запуск в 2023 году новой производственной площадки АО «ППФ Войсковицы» — отделения Любань мощностью 44 млн инкубационных яиц в год — позволил полностью отказаться от импорта инкубационного яйца финального гибрида бройлеров.

После завершения всех работ по модернизации производственных цехов в 2026 году АО «Племенная птицефабрика Войсковицы» сможет предлагать малым хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Ленинградской области инкубационное яйцо в объеме 10 тысяч штук в месяц, согласно предварительно согласованным графикам поставки.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области